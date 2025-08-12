AW Heiken Ashi MT5

AW 하이켄 아시(AW Heiken Ashi) - 추세 및 목표가를 보여주는 스마트 지표입니다. 기존 하이켄 아시를 기반으로 트레이더에게 최적화된 고급 지표로, 더욱 유연하고 명확합니다. 일반 지표와 달리 AW 하이켄 아시는 추세 분석, 수익 목표 설정, 잘못된 신호 필터링을 지원하여 더욱 신뢰할 수 있는 매매 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

설정 가이드 및 지침 - 여기 / MT4 버전 - 여기

AW 하이켄 아시의 장점:

  • 모든 자산 및 기간에서 작동합니다.
  • 트레이더의 스타일에 매우 적응 가능
  • 진입 및 종료 수준의 동적 계산
  • 사용자 친화적인 인터페이스 + 단말기 부하 최소화
  • 본격적인 거래 전략으로 사용하기에 적합합니다.

가능성:

1) 고급 추세 시각화: 현재 트렌드 방향에 맞춰 다양한 색상의 하이켄 아시 캔들을 제작합니다. 시장 상황을 편리하고 시각적으로 해석한 것입니다.

2) 유연한 이익실현 수준(TP1 및 TP2): 시각적 목표는 차트에 직접 기록되며, 각 목표에 대한 목표를 미세하게 조정할 수 있습니다.

3) 캔들 개수에 따른 사용자 정의 필터: 잘못된 신호와 시장 잡음을 피할 수 있습니다. 트레이더는 어떤 캔들에 신호를 표시할지, 그리고 추세를 어느 정도까지 확인해야 할지 결정할 수 있습니다.

4) 앤티앨리어싱 선택(4가지 방법): 다양한 평활화 유형과 기간을 적용하여 지표를 귀하의 전략과 시장에 맞게 조정합니다.

5) 다시 칠하지 마세요: 신호는 캔들 마감 시점에 형성되어 안정적으로 유지되는데, 이는 알고리즘 거래와 수동 거래에 특히 중요합니다.

6) 다단계 알림 시스템: 푸시 알림, 이메일 또는 알림을 통해 신호를 수신하고, 신호가 수신되면 알림을 받습니다.

7) 그래픽 및 성능 최적화: 표시기는 캔들 앞이나 뒤에 표시할 수 있고, 텍스트 요소와 패널을 활성화/비활성화하여 필요한 경우 리소스를 절약할 수 있습니다.

8) 시각적 디자인의 유연한 사용자 정의: 모든 요소의 색상, 크기, 표시 스타일을 차트 템플릿에 맞게 조정할 수 있습니다.

9) 대화형 다중 프레임 분석 대시보드: 다른 시간대의 현재 추세를 간략하게 또는 전체적으로 표시하는 것은 전반적인 시장 상황을 분석하는 강력한 도구입니다.

추천사항:

  • M5–M15에서는 확인된 신호에 따른 진입과 H1에 대한 추세 필터링이 매우 효과적입니다.
  • 공격적인 접근 방식을 위해 필터 플러그의 수를 줄이고 TP1을 주요 대상으로 사용할 수 있습니다.
  • 보수적인 방법으로는 시간대를 늘리고 TP2를 사용하거나 반전 신호가 나타나면 매도하세요.


