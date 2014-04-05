AW Heiken Ashi MT5

AW Heiken Ashi — トレンドとTPレベルをスマートに表示するインジケーターです。従来のHeiken Ashiをベースにトレーダー向けに改良された高度なインジケーターで、柔軟性と明瞭性が向上しています。標準インジケーターとは異なり、 AW Heiken Ashiはトレンド分析、利益目標の決定、偽シグナルのフィルタリングをサポートし、より確信を持った取引判断を可能にします。

セットアップガイドと手順 -こちら/ MT4バージョン -こちら

AW 平均足の利点:

  • あらゆる資産と時間枠で機能します。
  • トレーダーのスタイルに非常に適応性があり、
  • エントリーレベルとエグジットレベルの動的な計算、
  • ユーザーフレンドリーなインターフェース+端末への負荷が最小限
  • 本格的な取引戦略として使用するのに適しています。

可能性:

1) 高度なトレンドの視覚化: 現在のトレンドの方向に応じて色付きのHeiken Ashiキャンドルを作成します。これは、市場の状況を便利かつ視覚的に解釈するものです。

2) 柔軟な TakeProfit レベル (TP1 および TP2): 視覚的な目標はチャート上に直接記録され、各目標のターゲットを微調整できます。

3) キャンドルの数によるカスタマイズ可能なフィルター: 偽シグナルや市場ノイズを回避できます。トレーダーは、シグナルをどのローソク足に表示するか、またどの程度のトレンドを確認するかをコントロールできます。

4) アンチエイリアシングの選択（4つの方法）：さまざまな平滑化タイプと期間を適用して、インジケーターを戦略と市場に合わせて調整します。

5) 再描画しない: シグナルはローソク足の終値で形成され、安定したままになります。これはアルゴリズム取引や手動取引にとって特に重要です。

6) 多段階通知システム：信号が受信されると、プッシュ通知、電子メール、またはアラートで通知を受信します。

7) グラフィックとパフォーマンスの最適化: インジケーターはローソク足の前または後ろに表示でき、テキスト要素とパネルを有効/無効にすることで、必要に応じてリソースを節約できます。

8) ビジュアルデザインの柔軟なカスタマイズ: すべての要素の色、サイズ、表示スタイルをチャート テンプレートに合わせて調整できます。

9) インタラクティブなマルチフレーム分析ダッシュボード: 現在のトレンドを他の時間枠で簡潔または完全な形式で表示することは、市場全体の状況を分析するための強力なツールです。

推奨事項:

  • M5～M15では、確認されたシグナルによるエントリーとH1のトレンドフィルタリングが非常に効果的です。
  • 積極的なアプローチとしては、フィルター プラグの数を減らし、TP1 を主なターゲットとして使用できます。
  • 保守的な場合は、時間枠を増やして TP2 を使用するか、反転シグナルで終了します。


