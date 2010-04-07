PredatorPulse AI Trader

PREDATOR PULSE AI TRADER - Sistema de comercio neuronal cuántico ATHENA

Indicador Institucional de Grado Profesional

TENGA EN CUENTA QUE SE TRATA DE UNA RED NEURONAL MUY PROFUNDA SIMILAR Y MEJOR A LAS UTILIZADAS POR LAS MESAS INSTITUCIONALES. EL OBJETIVO DE LOS HIJOS ES DAR TANTO A LAS INSTITUCIONES COMO A LOS PEQUEÑOS OPERADORES LA MISMA OPORTUNIDAD DE LUCHAR, POR ESO OFRECEMOS MODELOS INSTITUCIONALES LO SUFICIENTEMENTE PROFUNDOS COMO PARA APRENDER PATRONES INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA TENDENCIA DEL MERCADO MODERNO, MANTENIENDO AL MISMO TIEMPO LAS ESTRATEGIAS TRADICIONALES PROBADAS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS OPERADORES. CUANDO USTED TIENE ATHENA Y EL INDICADOR USTED TIENE DOS DIMENSIONES VISTA DEL MERCADO PRIMERO EL ANÁLISIS TÉCNICO NORMAL Y EL MICROANÁLISIS MÁS PROFUNDO QUE EL MODELO APRENDE Y PREDICE ENCENDIDO.

ESTE ES EL HIJO QUE CIERRA LA BRECHA Y LE DA UNA OPORTUNIDAD DE LUCHAR PARA DOMINAR EL MERCADO A TRAVÉS DE ATHENA LUEGO SENTARSE Y VER QUE FUNCIONA

ESTA OFERTA VIENE CON ACTUALIZACIONES FUTURAS ILIMITADAS PARA NUESTROS PRODUCTOS Y ESTA ES ATHENA FIRST GEN NEURAL LAYER AI. HAZTE CON EL TUYO MIENTRAS DURE LA OFERTA

Además del entrenador EA gratuito, estos dos productos son una oferta de lanzamiento limitada para la serie Athena.

Oferta de lanzamiento limitada: $97 USD (Precio normal: $388 USD - 75% de descuento) Sólo 200 copias disponibles a este precio (quedan 168)

Predator Pulse AI Trader-AEGIS V14 combina inteligencia artificial de vanguardia con conceptos institucionales de Smart Money para ofrecer señales sin repintado respaldadas por una red neuronal de autoaprendizaje. Se adapta a todas las condiciones del mercado a través de cualquier símbolo y marco de tiempo.

Tecnología principal:

  • ATHENA Quantum Neural Network (aprendizaje profundo de 6 capas, 80 características institucionales)
  • Integración de conceptos de dinero inteligente (bloques de órdenes, FVG, BOS, oferta/demanda)
  • Parámetros adaptables a múltiples marcos temporales
  • Calibración de confianza autocorrectiva
  • Aprendizaje continuo de cada operación cerrada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor ATHENA AI

Puntuación de confianza en tiempo real (0-100%) en cada señal. Matriz de corrección de autoaprendizaje que mejora los errores de predicción. El búfer de repetición de experiencias conserva más de 10000 operaciones históricas. El sistema de votación conjunta utiliza múltiples redes neuronales para obtener predicciones consensuadas.

ATHENA se entrena automáticamente en la primera instalación, analizando hasta 5000 barras históricas. El entrenamiento inicial se completa en 2-5 minutos. Tras la instalación, aprende continuamente de cada operación cerrada.

Paquete de conceptos de dinero inteligente

Detección totalmente automatizada de patrones institucionales:

  • Bloques de órdenes (alcistas/bajistas, mitigadas/no mitigadas)
  • Fair Value Gaps (FVG) con seguimiento de relleno
  • Liquidity Grabs y Stop Hunts
  • Ruptura de estructura (BOS) y cambio de carácter (CHoCH)
  • Cambios en la estructura del mercado (MSS)
  • Zonas de oferta y demanda
  • Matrices de primas y descuentos

Todos los elementos del SMR dibujados automáticamente en el gráfico, puntuados según la fuerza institucional (0-100%), actualizados en tiempo real, codificados por colores según la calidad.

Sistema de generación de señales

Flechas no repintadas confirmadas tras el cierre de la barra con la configuración completa de la operación:

  • Señales de entrada alcistas y bajistas
  • Entrada automática, Stop Loss, tres niveles de Take Profit
  • Colocación estructural del stop-loss (máximos/mínimos de swing + ATR)
  • Relación riesgo-recompensa: TP1 (2:1), TP2 (3:1), TP3 (4,5:1)
  • Activación del trailing stop tras TP1
  • Consecución del punto de equilibrio tras 1R

Reconocimiento de patrones

Detecta 12 patrones:

  • Engulfing alcista y bajista
  • Pin Bars (Martillo y Estrella fugaz)
  • Estrella Matutina y Estrella Vespertina
  • Tres Soldados Blancos y Tres Cuervos Negros
  • Harami alcista y bajista
  • Barras internas
  • Doji Reversals
  • Patrones Armónicos (Gartley, Murciélago, Mariposa)
  • Cabeza y Hombros

Análisis Multi-Tiempo

Confirmación completa de plazos superiores:

  • HTF configurable (por defecto: H1, H4, D1)
  • Verificación automatizada de la alineación de tendencias
  • Confirmación de estructura en todos los plazos
  • Requisitos de confluencia ajustables (1-3)
  • El modo Swing utiliza los tres HTF para obtener la máxima precisión

Modos de negociación adaptables

Selección automática del modo en función del marco temporal:

Modo Scalping (M1-M15): Señales rápidas, stops ajustados, TPs rápidos

  • Confluencia: 2 factores | Puntuación: 45% | ATR: 2.0x
  • Ratios TP: 1.2:1, 1.8:1, 2.5:1

Modo Intradía (M30-H4): Enfoque equilibrado

  • Confluencia: 2 factores | Puntuación: 45% | ATR: 2,5x
  • Ratios TP: 2:1, 3:1, 4.5:1

Modo Swing (D1-W1): Entradas conservadoras, stops más amplios

  • Confluencia: 3 factores | Puntuación: 55% | ATR: 3.2x
  • Ratios TP: 2,5:1, 3,5:1, 5,5:1

Cada modo ajusta automáticamente los requisitos de confluencia, los umbrales de puntuación, las distancias de parada, los ratios de TP, los periodos de enfriamiento y los rangos de retrospectiva de bloqueo de órdenes.

Inteligencia sobre las condiciones del mercado

Detección de regímenes en tiempo real:

  • Identificación de tendencias frente a variaciones
  • Clasificación de la volatilidad (baja, media, alta, extrema)
  • Conocimiento de la sesión de negociación (Asia, Londres, Nueva York, solapamiento, fuera de horario)
  • Posición en el ciclo de mercado (Acumulación, Aumento, Distribución, Reducción)
  • Detección de picos de volumen

Ajuste adaptativo de los parámetros en función del estado del mercado para una calidad óptima de la señal.

Gestión del riesgo institucional

En primer lugar, estamos entrenando modelos que utilizan microcaracterísticas directamente no correlacionadas para que el modelo comprenda la profundidad del mercado y haga predicciones en nanosegundos.

Dimensionamiento avanzado de posiciones:

  • Cálculo del criterio de Kelly
  • Metodología de dimensionamiento óptimo-F
  • Modos de lote fijo o porcentaje de riesgo
  • Supervisión del calor de la cuenta en tiempo real (0-100%)

Límites de protección:

  • Porcentaje máximo de pérdida diaria
  • Objetivo de beneficio diario máximo
  • Máximo de señales concurrentes
  • Filtro de spread (evita condiciones desfavorables)
  • Seguimiento de Drawdown con alertas

Métricas en tiempo real:

  • Tasa de ganancias (global y por modalidad)
  • Factor de ganancia
  • Ratio de Sharpe
  • Ratio Sortino
  • Reducción máxima
  • Porcentaje Kelly
  • Curva de renta variable en cuenta real

Sistema de cuadro de mandos profesional

Panel principal de rendimiento: Tasa de ganancias en tiempo real, recuento de señales, pips totales, factor de beneficios, ratio de Sharpe, condición del mercado, régimen de volatilidad, sesión actual.

Panel ATHENA AI: Predicción en tiempo real (STRONG_BUY a STRONG_SELL), porcentaje de confianza, calidad del modelo, total de operaciones aprendidas, tasa de ganancias de la IA, fecha y hora de actualización.

Panel de gestión de riesgos: Saldo y capital de la cuenta, porcentaje de reducción, nivel de riesgo de la cuenta, seguimiento diario de pérdidas y ganancias, recomendación de Kelly.

Panel de bloques de órdenes: Los 8 bloques de órdenes más activos, clasificación alcista/bajista, porcentaje de fuerza, distancia al precio, estado de mitigación.

Panel de señales activas: Últimas 5 señales activas, precios de entrada, estado, indicadores de acierto TP1/TP2/TP3, activación del punto de equilibrio.

Sistema de Alertas

Multicanal: Alertas emergentes, notificaciones sonoras, notificaciones push, alertas por email, integración con Telegram.

Tipos de alertas: Nueva señal, TP alcanzado, SL alcanzado, punto de equilibrio movido, OB premium detectado, evento BOS importante, cuenta en estado crítico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Plataforma: MetaTrader 5 (Build 4240+)
  • Memoria: 15-25 MB | CPU: <5
  • Activos: Divisas, Índices, Materias Primas, Criptomonedas
  • Plazos: Todos (M1-MN1)
  • Incluye: 12 bibliotecas profesionales

ATHENA LEARNING

Entrenamiento inicial: Analiza automáticamente 5000 barras históricas, entrena la red neuronal (80 épocas), valida en datos retenidos, guarda el modelo. Se completa en 2-5 minutos.

Aprendizaje continuo: Aprende de cada operación cerrada. La matriz de corrección ajusta las ponderaciones. La calibración de confianza optimiza los umbrales. La repetición de experiencias almacena más de 10000 operaciones. Guarda automáticamente cada 3 operaciones. Reentrenamiento diario opcional.

Tasas de aprendizaje adaptativas (por marco temporal): M1: 0.000008 | M5: 0.00001 | M15: 0.0002 | M30: 0.0003 | H1: 0.00035 | H4: 0.0004 | D1: 0.0005 | W1: 0.00055 | MN1: 0.0006

Multiplicadores adaptables a los símbolos: Divisas Mayores: 1,0x Forex Menores: 0,85x | Exóticos: 0,7x Cripto: 0,5x Índices: 0,9x Materias primas: 0.75x

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

  • Modo Scalping: 60-70% tasa de ganancias, pequeñas ganancias/pérdidas
  • Modo Intradía: 55-65% de porcentaje de ganancias, R:R equilibrado
  • Modo Swing: 50-60% de porcentaje de ganancias, grandes ganancias (3-5R de media)
  • Precisión ATHENA: 60-75% tras más de 100 operaciones aprendidas

PRECIOS

Precio de lanzamiento: $97 USD (75% de descuento) Sólo 200 copias disponibles a este precio

Después de 200 copias vendidas, el precio vuelve a $388 permanentemente.

SOPORTE DESPUÉS DE LA COMPRA

Póngase en contacto con el desarrollador para:

  • Asistencia personalizada para la configuración
  • Optimización personalizada para su broker
  • Los mejores conjuntos de parámetros para su estilo de negociación
  • Archivos de configuración adicionales

Solución de problemas y asistencia técnica

Como se ha destacado este es un profundo 6 sistema neuronal y necesitará tiempo para entrenar a los Hijos no han blackboxed el modelo y la formación inicial lleva tiempo y potencia de cálculo por lo que el entrenador EA se recomienda.


    El modelo es semi-autónomo para realizar un seguimiento del progreso de aprendizaje y aceptar el cambio, pero no cambie la configuración si usted no entiende que estamos trabajando para asegurar un conjunto totalmente autónomo. Sólo los usuarios actuales de Athena gen 0l obtendrán la actualización de dos modelos meta de forma gratuita con su producto de lanzamiento. No dude en ponerse en contacto con el desarrollador para cualquier consulta.



