Hidden Gem

Скрытая жемчужина: Точность торговли на базе ИИ с управлением рисками институционального уровня

Hidden Gem — это экспертный советник (EA) нового поколения, использующий передовые технологии искусственного интеллекта для анализа многопоказательных данных и осуществления торговли на основе данных с непревзойдённой оптимизацией риска и прибыли. Разработан как для розничных, так и для институциональных трейдеров, данный EA сочетает нейросетевые технологии с жёсткими протоколами управления рисками для обеспечения стабильной и устойчивой производительности.

Основные инновации

ИИ-движок принятия решений
Интеграция графовых нейронных сетей (GNN) для отображения межрыночных взаимосвязей и корреляций между активами, повышая точность прогнозов на рынке форекс, индексах и сырьевых товарах.

Адаптивная обучающая система
Использует обучение с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) с алгоритмом Proximal Policy Optimization (PPO), натренированным в моделируемых рыночных условиях, для максимизации прибыли с учётом риска (коэффициент Шарпа) и минимизации просадок за счёт постоянной донастройки стратегии в реальном времени.

Мастерство управления соотношением риск/прибыль
Запатентованные алгоритмы оптимизируют точность входа и тайминг выхода, достигая лидирующих в индустрии соотношений R:R через адаптивное управление размером позиции и строгое соблюдение стоп-лосса.

Ключевые особенности

  • Никаких рискованных стратегий: Без сеток, мартингейла и хеджирования. Открывается только одна сделка за раз, приоритет — сохранение капитала.

  • Обязательная защита стоп-лоссом: Каждая позиция защищена заранее определённым уровнем риска.

  • Умная фильтрация сессий: Избегает волатильных рыночных фаз (например, новостных всплесков и гэпов), снижая риск нестабильного движения цен.

  • Предустановленные настройки: Готов к использованию с минимальной настройкой — идеально для новичков и профессионалов.

Производительность и проверка

  • 98% прибыльных сделок (по бэктесту): Соотношение прибыль/риск 2.8:1 за 10 лет симуляций по индексам и форексу (используются исторические данные).

  • Доказано на реальных счетах: Отточен в условиях управления фондами, гарантируя надёжность в различных рыночных циклах.

  • Постоянное улучшение: Модели ИИ регулярно обновляются в соответствии с изменениями в макроэкономике и режимах волатильности.

Рекомендуемая конфигурация

  • Инструменты: NASDAQ, WS30, XAUUSD, DOW, GER40, EURUSD, GBPJPY и другие (оптимизировано под коррелированную волатильность).

  • Таймфрейм: 15-минутный график — позволяет агрегировать данные с мультиуровневой точностью (до 10-минутных интервалов) для более точных сигналов.

  • Управление рисками: 1–3% на сделку (настраивается под размер счёта и личную склонность к риску).

Почему именно Hidden Gem?

  • ИИ институционального уровня: Объединяет академические методы машинного обучения с практической логикой трейдинга.

  • Прозрачность и доверие: Единовременная покупка — никаких скрытых комиссий или подписок.

  • Простота "настрой и забудь": Предустановки позволяют легко внедрить в любую торговую рутину.

Повышайте уровень вашей торговли с точностью ИИ

Присоединяйтесь к растущему сообществу трейдеров, использующих передовые технологии Hidden Gem для уверенной навигации по сложным рынкам. Нажмите "Добавить в корзину", чтобы открыть для себя более умный подход к алгоритмической торговле.

Отказ от ответственности: Прошлая доходность не гарантирует будущие результаты. Протестируйте советника на демо-счёте для оценки его совместимости с вашей стратегией.
Круглосуточная поддержка | Бесплатные обновления навсегда | Полная прозрачность стратегии 🔒

26
PWF 2025.04.11 16:24 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Rachid El Jaafari
1039
Ответ разработчика Rachid El Jaafari 2025.04.19 14:48
Thank you so much for your kind words and positive feedback! I'm truly glad to hear that you're satisfied with the EA's performance and stability. Providing a safe, consistent, and low-risk solution is exactly what I aim for, and it's great to see it delivering results for you. If you ever need further assistance, updates, or want to explore advanced features, I'm always here to support you. Wishing you continued success and steady profits!
Ответ на отзыв