Hidden Gem

Hidden Gem: AI-Powered Trading Precision with Institutional-Grade Risk Management

Hidden Gem is a next-generation Expert Advisor (EA) that harnesses advanced artificial intelligence to analyze multi-indicator datasets, enabling data-driven trade execution with unparalleled risk-reward optimization. Designed for both retail and institutional traders, this EA combines neural network technology with rigorous risk protocols to deliver consistent, sustainable performance.

Core Innovations

  • AI-Driven Decision Engine: Integrates Graph Neural Networks (GNNs) to map inter-market dependencies and cross-asset correlations, enhancing predictive accuracy across forex, indices, and commodities.

  • Adaptive Learning Framework: Utilizes Reinforcement Learning (RL) with Proximal Policy Optimization (PPO), trained in simulated market environments, to maximize risk-adjusted returns (Sharpe ratio) and manage risk through real-time strategy refinement tested in volatile market.

  • Dynamic Risk-to-Reward Mastery: Proprietary algorithms optimize entry precision and exit timing, achieving industry-leading R:R ratios via adaptive position sizing and stop-loss enforcement.

Key Features

  • Zero High-Risk Strategies: Excludes grid, No martingale, and No hedging; executes one trade at a time with capital preservation as the priority.

  • Mandatory Stop-Loss Protection: Every position is safeguarded by predefined risk thresholds.

  • Smart Session Filtering: Avoids volatile market phases (e.g., news spikes, gaps) to reduce exposure to erratic price action.

  • Pre-Optimized Default Settings: Ready for deployment with minimal configuration—ideal for beginners and experts alike.

Performance & Validation

  • 98% Win Rate (Backtested): Achieved a 2.8:1 reward-to-risk ratio over 10 years of INDICES ,FOREX  simulations (historical data included).

  • For more transparency here is a  live results   : Real Account 

  • Live Account Proven: Refined over years of use in fund management environments, ensuring robustness across market cycles.

  • Continuous Improvement: Regular AI model updates adapt to evolving macroeconomic conditions and volatility regimes.

Recommended Configuration

  • Instruments: NASDAQ, WS30, XAUUSD, DOW ,GER40 , EURUSD ,GBPJPY .....(optimized for correlated volatility).

  • Timeframe: 15-minute chart—enables multi-scale data aggregation (10-minute granularity and below) for enhanced signal accuracy.

  • Risk Management: 1-3% per trade (customizable to account size and risk tolerance).

Why Hidden Gem?

  • Institutional-Grade AI: Merges academic machine-learning frameworks with practical trading logic.

  • Transparency & Trust: One-time purchase fee—no hidden costs or subscriptions.

  • Set-and-Forget Simplicity: Pre-configured presets allow effortless integration into any trading routine.











Produits recommandés
Vision Fx v
Samuel Nancwat Isaac
Experts
Introducing the Vision fx EA, a sophisticated trading robot designed to capitalize on the dynamic interplay of short-term and long-term reversal patterns within the Forex market. Unlike other robots, this EA avoids grid, or arbitrage strategies, ensuring a secure and calculated trading experience. Perfect for traders of all backgrounds, whether seasoned or beginners, the vision fx EA accommodates all skill levels. This versatile trading system comes packed with features, including guarding aga
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
According to my 18+ years of trading experience, it is too naive to believe that you will get rich by buying a junk EA and let it run automatically without any fundamental knowledge in investment. For those who want to be serious about investing they should buy this EA and train themselves as professional traders with appropriate minimal intervention to the EA. User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders plac
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experts
GbpUsd Engineered!  The Smart Prospector  E.A. Is A Smooth Combination Of  The Widely Known "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" And The New 'Fibo Reversals_TEMA Indicator" Thereby Making It The Most Realistic Multi-Strategy Expert Advisor You Will Ever Find. Sufficiently Tested In The GbpUsd Currency Pair With Over 25 Years History Data, This E.A Is Sure To Give You Your Own Share Of Wins In The Forex Markets. For Best Performances, set: 'Max_Orders' = 'Zero'. 'Max_Factor' = 1. Happ
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experts
OtmScalp EA V1 - Robot de Scalping IA pour EUR, Or & BTC OtmScalp EA V1 - Le Robot de Scalping Ultime avec IA pour EUR, Or et BTC Offre limitée : Seulement 499$ (Prix original 1200$ - Augmentation imminente !) Pourquoi choisir OtmScalp EA V1 ? Profits quotidiens constants - Conçu pour un scalping agressif mais contrôlé 3 versions spécialisées - Optimisées pour les paires EUR, l'or (XAU/USD) et le Bitcoin (BTC/USD) Trading 100% automatisé - Fonctionne 24h/5j sans intervention Gestion intelligente
Quantum Pulse EA
Jingzhi Wang
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec Quantum Pulse EA Ce système de trading automatisé est conçu pour effectuer des transactions de « pullback », avec un accent spécifique sur les paires sans tendance comme AUDCAD et NZDCAD. Il est programmé pour reconnaître les niveaux de support et de résistance importants sur le marché Forex, en mettant l'accent sur les retournements de prix après des mouvements de prix notables dans différentes directions. En utilisant les moyennes mobiles et la plage r
EurUsdHedgerWizard
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
EurUsdHedgerWizard est un système de trading automatique professionnel conçu et optimisé pour la plate-forme MT4 et les paires de devises EURUSD. Ce système fonctionne indépendamment sur votre terminal, vous pouvez l'exécuter sur votre ordinateur ou sur un VPS car l'ordinateur doit être allumé pendant que le robot est en marche. Le robot analyse le marché 24h/24, grâce à quoi il est plus efficace qu'un humain. Des mises à jour et des optimisations sont effectuées sur une base continue et ser
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
IndexPro  is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT4 platform and the Trading of   Indices  Such as Ger30. S&P500, US30 index  . This system works independently on your terminal, you can run it on your computer or on a VPS because the computer must be turned on while the robot is running. The robot analyzes the market 24 hours a day ,Opening its trades on the H1 Timeframe on Ger30 . H1 or 5M on S&P500 . & 5M US30 . thanks to which it is more effective than a hu
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M1-D1 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M1-D1 Strategies Close by Money Profit  - Close Total Open Profit, Close Total Open Profit Short, Close Total Open Profit Long, Close Profit/Loss Today MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. Ne
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Experts
Hello all investors. Most of you do not know how to trade in this financial market. As far as I know 95% of market participants will lose. Today I want to introduce to you an EA, it   operates on the principles of capital management and price balancing. EA trades multiple currency pairs at the same time to increase profits while reducing account risk. The EA works and gives orders 24/5 so you don't miss the opportunity.   If possible, use it for a better experience. See my expert account at the
IndiceWizard
Chiedozie Titus Ugwu
Experts
IndexWizard est un système de trading automatique professionnel conçu et optimisé pour la plateforme MT4 et le trading d'indices tels que Ger30. S&P500, indice US30 . Ce système fonctionne indépendamment sur votre terminal, vous pouvez le faire fonctionner sur votre ordinateur ou sur un VPS car l'ordinateur doit être allumé pendant que le robot tourne. Le robot analyse le marché 24 heures sur 24, ouvrant ses transactions sur la période H1 sur Ger30. H1 ou 5M sur S&P500 . & 5M US30 . grâce à q
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Experts
BreakBot: This expert advisor is specifically designed for traders seeking smart and secure solutions to transform small capital into substantial profits, reaching $100,000 or more. It employs professional strategies and precise risk management to achieve steady and safe growth. Key Features of the Expert Advisor ️ Smart Capital Management: Utilizes carefully calculated risk percentages to maximize profits while minimizing losses. Automatically adapts to account size, making it ideal for both b
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Experts
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Team Trading Gbp Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System   is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this way,
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Experts
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Experts
Phoenix Alpha Pro EA est basé sur l'action des prix combinée à une stratégie puissante et un algorithme de trading avancé très secret. La stratégie de Phoenix Alpha Pro EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de l'action des prix et de l'algorithme de trading secret mentionné précédemment. Phoenix Alpha Pro EA peut trader n'importe quelle taille de compte et n'utilise aucune stratégie risquée comme le martingale ou la grille. Il utilise un stop loss fixe pour chaque transacti
Robot0
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Soultrading
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Indian
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
QuantumQuest
Jason Edward Todt
Experts
Unlock Your Trading Potential with Our Exclusive Expert Advisor!   Introducing our cutting-edge MetaTrader 4 Expert Advisor designed to revolutionize your trading experience. Developed by the experts at Live Oak Forex Trading Company, this powerful EA is packed with features to elevate your trading game and maximize your profits. Here's why you should consider making it an essential part of your trading arsenal: This EA can be used either as an indicator with multiple choices of notifications (I
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Experts
EA TOUMED ****** Only   10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed is a professional  scalping expert with low-risk . the expert select the optimal entry points, a price analysis  is used. The expert does not use  grid, martingale, arbitrage. Every position is protected by a visual stop loss. All open transactions are accompanied by a control algorithm, which is based on trailing stop and a trailing step profit taking system. The expert also have a protect
Firemen
Tao He
Experts
In the ever - changing foreign exchange market, the three currency pairs AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD have always been the focus of investors due to their unique market characteristics. They are deeply affected by multiple factors such as commodity prices, economic data, and global risk sentiment. Volatility contains both opportunities and hidden risks. And reasonable position management is the key to moving forward steadily in this complex market. ​ For investors who prefer simple and direct ope
BitPro
Oussama Haddad
Experts
https://www.mql5.com/en/signals/867567 the EA not work in icmarket BitPro expert Advisor developed to work on pending orders  It has a system of protection against slippage and high spread and so on time control Works on a specific spectrum of currencies Max spread suported is 1.1 pips "EURUSD;AUDUSD;GBPUSD;GBPJPY;USDJPY;CADCHF;GBPCHF" Recommendations:   Timeframe - All Minimum balance: from $ 50 Instruments: EURUSD;AUDUSD;GBPUSD;GBPJPY;USDJPY;CADCHF;GBPCHF The lower the spread, the more pr
Winfinity Robot
Alexandru Mihai Lauric
Experts
Winfinity Robot is a fully automatic Expert Advisor.  It is designed for EURUSD on H1 Timeframe and it uses different strategies to minimize the drawdown.  It uses a great volatility algorithm in order to avoid to trade during high volatility.  Using this algorithm, the expert advisor is able to get a high-rate of winning trades. !!! The robot has a smart algorithm to open and close the orders, our recommendation is to not intervene with other scripts or manual over the orders. The Expert was
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Experts
EuroNest Egg EA   is a fully automated trading system, which is especially effective in trading EURUSD on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into EuroNest Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experts
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
TSO Price Channel
Dionisis Nikolopoulos
Experts
TSO Price Channel is complete trading strategy focused on creating profit from market volatility. The system takes advantage of the intrinsic tendency of the market to reach its periodic maximum and minimum levels. By allowing the use of multiple instruments, the exposure of the system to any single instrument is reduced. Complete strategy including fully integrated positive and negative management. Works on any instrument. No pending orders placed. Any account size - $1,000+ is recommended. Ba
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Steadily forward
Yvan Musatov
Experts
In order to understand the work of a bot Steadily forward , first of all, you need to understand what parameters it has. Therefore, I believe that a detailed description of the parameters will be the best description of the bot. Since it will give the user an understanding of what he is dealing with and will allow him to decide, this bot is suitable for his trading style and will allow his broker to work with the help of this bot. Be sure to set Fake Robot On = false Basic parameters, a number
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des pri
Squid X MT4
Duy Van Nguy
Experts
Squid X – Le Scalper de Précision pour XAUUSD Signal en direct : Cliquez ici Version MT5 : Téléchargez ici Offre spéciale de lancement : Pendant les 3 premiers jours suivant la sortie de la version MT4, Squid X sera disponible au prix promotionnel de 399 $, avant de revenir à son prix normal de 777 $ — identique à la version MT5. Bonjour, traders ! Je suis Squid X, un expert advisor entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour le trading de l’or (XAU/USD). Mon cœur repose sur l’action du p
TPS Gbp And Eur Scalper Pro
Gopal Goswami
Experts
TPS GBP & EUR Scalper Pro EA: Unleash the Power of Precision Scalping Experience the cutting-edge of scalping technology with the TPS GBP & EUR Scalper Pro EA. This expert advisor is meticulously designed to capitalize on micro market movements in the GBP and EUR currency pairs, offering you unparalleled precision and profitability in your trading. Ultra-Fast Execution: The TPS GBP & EUR Scalper Pro EA operates with lightning speed, executing trades in the blink of an eye. Take advantage of r
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
Plus de l'auteur
Hidden Gem EurUsd
rachid el jaafari
Experts
Hidden Gem: AI-Powered Precision for EURUSD Trading with Institutional-Grade Risk Management Hidden Gem – EURUSD Edition is a specialized version of the next-generation Expert Advisor (EA), designed exclusively for one of the most traded currency pairs in the world: EUR/USD . This elite version harnesses cutting-edge artificial intelligence to deliver ultra-precise trade execution, tailored risk-reward strategies, and market-adaptive logic focused solely on the EURUSD pair. Core Innovations AI-D
Filtrer:
PWF
20
PWF 2025.04.11 16:24 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

rachid el jaafari
327
Réponse du développeur rachid el jaafari 2025.04.19 14:48
Thank you so much for your kind words and positive feedback! I'm truly glad to hear that you're satisfied with the EA's performance and stability. Providing a safe, consistent, and low-risk solution is exactly what I aim for, and it's great to see it delivering results for you. If you ever need further assistance, updates, or want to explore advanced features, I'm always here to support you. Wishing you continued success and steady profits!
Répondre à l'avis