KP Stability Engine MT5

🛡️ KP Stability Engine - Infraestructura de riesgo profesional para MT5

KP Stability Engine no es un robot de trading.
Es un motor profesional de protección de cuentas y control de riesgos.

Diseñado para los operadores y desarrolladores que ejecutan uno o varios Asesores Expertos, KP Stability Engine actúa como un gobernador de riesgo central que supervisa continuamente su cuenta y limita dinámicamente la exposición, la reducción y las pérdidas flotantes en tiempo real.

Publica permisos de riesgo en vivo utilizando Variables Globales MT5, permitiendo que sus EAs reduzcan o bloqueen automáticamente las operaciones cuando aumenta la tensión en la cuenta.

Este es el mismo concepto utilizado por las mesas de operaciones profesionales y las firmas de prop.

Qué hace el Motor de Estabilidad KP

  • Previene caídas catastróficas

  • Protege los picos de renta variable

  • Limita las pérdidas flotantes

  • Limita la exposición total (lotes)

  • Comprime dinámicamente el riesgo en situaciones de estrés

  • Coordina múltiples EAs a la vez

  • Publica permisos de negociación en directo a través de Variables Globales

Tus EAs siguen operando - pero bajo supervisión inteligente.

Módulos principales de protección

Módulo Descripción
Protección de reducción de capital Protege el capital diario y total
Protección contra pérdidas flotantes Controla las pérdidas en directo
Límite de exposición Limita el total de lotes abiertos
Motor de compresión Reduce el riesgo de forma dinámica
Puerta de permisos Bloquea la negociación cuando el margen no es seguro

Cada módulo se puede activar o desactivar de forma independiente.

🔗 Integración de EA sin fisuras

Añade sólo 2 líneas de código a tu EA para que obedezca al Motor de Estabilidad:

#include <KPSE_Bridge.mqh> double mult = KPSE_GetRiskMultiplier() ;

O comprueba el permiso completo


    

        

            

        

    



    

       if(!KPSE_TradingAllowed()) return;

🖥️ Panel de control visual

El panel en vivo muestra:

  • Capital / Saldo / Reducción

  • Pérdida flotante

  • Exposición

  • Multiplicador de compresión

  • Tensión de la cuenta

  • Estado de negociación (ACTIVO / BLOQUEADO)

A quién va dirigido

  • Operadores de red

  • Usuarios multi-EA

  • Retadores de Prop firm

  • Desarrolladores de bots profesionales

  • Traders que se preocupan por la preservación del capital

⚠️ Importante

Esta utilidad no abre operaciones.
Es una capa de seguridad profesional para sus estrategias.


Otros productos de este autor
KP Grid
Ruben Fernandez Souto
Asesores Expertos
KP Grid es un Asesor Experto robusto diseñado específicamente para estrategias basadas en cuadrículas en mercados de tendencia o oscilantes. Abre y gestiona de forma inteligente cuadrículas de compra/venta utilizando una distancia personalizable, escalado de volumen y lógica de gestión de beneficios/pérdidas. Con opciones de arrastre incorporadas y filtrado de señales opcional basado en RSI, KP Grid se adapta a varios escenarios de mercado a la vez que ofrece un fuerte control sobre las detracc
KP Grid Pro MT5
Ruben Fernandez Souto
Asesores Expertos
KP Grid Pro MT5 - Motor de Cuadrícula de Compresión de Riesgo Adaptativa KP Grid Pro MT5 es un motor de negociación grid de calidad profesional que incorpora la Compresión Dinámica del Riesgo (DRC), diseñada para sobrevivir a condiciones extremas del mercado preservando el crecimiento del capital a largo plazo. A diferencia de los EAs tradicionales de grid o martingala, KP Grid Pro adapta dinámicamente su exposición al riesgo en tiempo real basándose en el drawdown flotante en tiempo real, la pr
KP Grid Sentinel
Ruben Fernandez Souto
Asesores Expertos
KP Grid Sentinel Asesor experto de red adaptable con control de riesgos KP Grid Sentinel es un sistema automatizado de negociación de rejilla para MetaTrader 5 diseñado con un fuerte enfoque en la protección del capital y el control de la exposición. A diferencia de los sistemas grid clásicos, KP Grid Sentinel integra un motor interno de monitorización del estrés que evalúa continuamente el estado del sistema de trading y regula dinámicamente cuánta exposición se permite que exista en el mercado
