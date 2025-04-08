KP Stability Engine MT5

🛡️ KP Stability Engine - Infraestructura de riesgo profesional para MT5

KP Stability Engine no es un robot de trading.

Es un motor profesional de protección de cuentas y control de riesgos.

Diseñado para los operadores y desarrolladores que ejecutan uno o varios Asesores Expertos, KP Stability Engine actúa como un gobernador de riesgo central que supervisa continuamente su cuenta y limita dinámicamente la exposición, la reducción y las pérdidas flotantes en tiempo real.

Publica permisos de riesgo en vivo utilizando Variables Globales MT5, permitiendo que sus EAs reduzcan o bloqueen automáticamente las operaciones cuando aumenta la tensión en la cuenta.

Este es el mismo concepto utilizado por las mesas de operaciones profesionales y las firmas de prop.

Qué hace el Motor de Estabilidad KP

Previene caídas catastróficas

Protege los picos de renta variable

Limita las pérdidas flotantes

Limita la exposición total (lotes)

Comprime dinámicamente el riesgo en situaciones de estrés

Coordina múltiples EAs a la vez

Publica permisos de negociación en directo a través de Variables Globales

Tus EAs siguen operando - pero bajo supervisión inteligente.

Módulos principales de protección

Módulo Descripción Protección de reducción de capital Protege el capital diario y total Protección contra pérdidas flotantes Controla las pérdidas en directo Límite de exposición Limita el total de lotes abiertos Motor de compresión Reduce el riesgo de forma dinámica Puerta de permisos Bloquea la negociación cuando el margen no es seguro

Cada módulo se puede activar o desactivar de forma independiente.

🔗 Integración de EA sin fisuras

Añade sólo 2 líneas de código a tu EA para que obedezca al Motor de Estabilidad:

#include <KPSE_Bridge.mqh> double mult = KPSE_GetRiskMultiplier() ;

O comprueba el permiso completo

if(!KPSE_TradingAllowed()) return ;

🖥️ Panel de control visual

El panel en vivo muestra:

Capital / Saldo / Reducción

Pérdida flotante

Exposición

Multiplicador de compresión

Tensión de la cuenta

Estado de negociación (ACTIVO / BLOQUEADO)

A quién va dirigido

Operadores de red

Usuarios multi-EA

Retadores de Prop firm

Desarrolladores de bots profesionales

Traders que se preocupan por la preservación del capital

⚠️ Importante

Esta utilidad no abre operaciones.

Es una capa de seguridad profesional para sus estrategias.