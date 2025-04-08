KP Stability Engine MT5
- Utilidades
- Ruben Fernandez Souto
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🛡️ KP Stability Engine - Infraestructura de riesgo profesional para MT5
KP Stability Engine no es un robot de trading.
Es un motor profesional de protección de cuentas y control de riesgos.
Diseñado para los operadores y desarrolladores que ejecutan uno o varios Asesores Expertos, KP Stability Engine actúa como un gobernador de riesgo central que supervisa continuamente su cuenta y limita dinámicamente la exposición, la reducción y las pérdidas flotantes en tiempo real.
Publica permisos de riesgo en vivo utilizando Variables Globales MT5, permitiendo que sus EAs reduzcan o bloqueen automáticamente las operaciones cuando aumenta la tensión en la cuenta.
Este es el mismo concepto utilizado por las mesas de operaciones profesionales y las firmas de prop.
Qué hace el Motor de Estabilidad KP
-
Previene caídas catastróficas
-
Protege los picos de renta variable
-
Limita las pérdidas flotantes
-
Limita la exposición total (lotes)
-
Comprime dinámicamente el riesgo en situaciones de estrés
-
Coordina múltiples EAs a la vez
-
Publica permisos de negociación en directo a través de Variables Globales
Tus EAs siguen operando - pero bajo supervisión inteligente.
Módulos principales de protección
|Módulo
|Descripción
|Protección de reducción de capital
|Protege el capital diario y total
|Protección contra pérdidas flotantes
|Controla las pérdidas en directo
|Límite de exposición
|Limita el total de lotes abiertos
|Motor de compresión
|Reduce el riesgo de forma dinámica
|Puerta de permisos
|Bloquea la negociación cuando el margen no es seguro
Cada módulo se puede activar o desactivar de forma independiente.
🔗 Integración de EA sin fisuras
Añade sólo 2 líneas de código a tu EA para que obedezca al Motor de Estabilidad:
O comprueba el permiso completo
if(!KPSE_TradingAllowed()) return;
🖥️ Panel de control visual
El panel en vivo muestra:
-
Capital / Saldo / Reducción
-
Pérdida flotante
-
Exposición
-
Multiplicador de compresión
-
Tensión de la cuenta
-
Estado de negociación (ACTIVO / BLOQUEADO)
A quién va dirigido
-
Operadores de red
-
Usuarios multi-EA
-
Retadores de Prop firm
-
Desarrolladores de bots profesionales
-
Traders que se preocupan por la preservación del capital
⚠️ Importante
Esta utilidad no abre operaciones.
Es una capa de seguridad profesional para sus estrategias.