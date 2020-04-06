KP Grid Sentinel

Asesor experto de red adaptable con control de riesgos

KP Grid Sentinel es un sistema automatizado de negociación de rejilla para MetaTrader 5 diseñado con un fuerte enfoque en la protección del capital y el control de la exposición.

A diferencia de los sistemas grid clásicos, KP Grid Sentinel integra un motor interno de monitorización del estrés que evalúa continuamente el estado del sistema de trading y regula dinámicamente cuánta exposición se permite que exista en el mercado.

El Asesor Experto ajusta automáticamente su comportamiento en función de las condiciones actuales de la cuenta, el uso del margen y la estructura de posiciones abiertas.

Características principales

- Lógica de rejilla de cobertura (admite posiciones simultáneas de COMPRA y VENTA)

- Compresión dinámica del tamaño del lote basada en la reducción flotante

- Motor de supervisión y control de la exposición

- Bloqueo automático de nuevas operaciones en condiciones de gran tensión

- Reducción dinámica de la profundidad de la rejilla

- Equilibrio direccional de la exposición

- Funciona con cualquier símbolo principal de Forex

- Cualquier marco temporal

- Sin multiplicación de martingala

Motor de supervisión de tensiones

KP Grid Sentinel calcula un índice de estado del sistema interno basado en:

- Disminución flotante desde el pico de capital

- Utilización del margen

- Número de posiciones de red activas

- Desequilibrio direccional de posiciones

Este índice interno controla cómo se comporta el Asesor Experto en tiempo real.

Cuando la tensión del sistema aumenta, el EA automáticamente:

- Reduce el tamaño de la posición

- Limita la expansión de la cuadrícula

- Restringe las nuevas entradas

- Prioriza la preservación del capital

Comportamiento de bloqueo

Cuando las condiciones de la cuenta alcanzan niveles inseguros, KP Grid Sentinel entra automáticamente en modo de protección:

- Las nuevas posiciones se bloquean temporalmente

- La expansión de la parrilla se limita

- El tamaño de los lotes se reduce al mínimo

- Sólo permanece activa la gestión de posiciones

Este mecanismo está diseñado para ayudar a proteger la cuenta de negociación durante condiciones de mercado adversas.

Uso recomendado

- Cuentas de cobertura

- Principales pares de divisas

- VPS estable recomendado

- Adecuado para perfiles conservadores y de riesgo medio

- Configuración compatible con Prop firm disponible

Nota importante

Operar en la red siempre conlleva riesgos.

KP Grid Sentinel está diseñado para controlar la exposición y reducir el estrés de la cuenta, pero no puede garantizar los beneficios.





Explicación de los parámetros

Configuración de la red

BaseLot

Tamaño inicial del lote utilizado para construir la estructura de la rejilla.

GridStep

Distancia entre niveles de rejilla (puntos).

MaxGridOrders

Número máximo de posiciones de rejilla permitidas.

Compresión dinámica de riesgos (DRC)

DRC_Enabled

Activa la compresión dinámica de lotes basada en la reducción flotante de la cuenta.

DRC_MinLotFactor

Multiplicador de compresión mínimo permitido para los lotes.

DRC_DD_Warning / DRC_DD_Critical

Umbrales de reducción flotante utilizados para activar el comportamiento de compresión.

Supervisión de la tensión y control de la exposición

Governor_Enabled

Activa el motor interno de control de la exposición.

Governor_MaxTotalLots

Máximo total de lotes permitidos abiertos al mismo tiempo.

Governor_MaxLotsPerDirection

Lotes máximos permitidos por dirección de COMPRA o VENTA.

Governor_MaxGridDepth

Profundidad máxima de la rejilla antes de que comience la limitación de tensión.

Governor_ESI_Warning / Critical / Lockdown

Umbrales del índice de estrés que regulan el comportamiento del sistema.

Governor_MinLotModifier

Mínimo multiplicador de lote permitido bajo alta tensión.

Comportamiento de la protección

Governor_DynamicDepth

Permite la reducción automática de la profundidad de rejilla en condiciones de estrés.

Governor_MaxImbalanceRatio

Máximo desequilibrio de exposición de COMPRA/VENTA permitido.

Governor_UpdateIntervalMs

Frecuencia de recálculo del control de tensión.