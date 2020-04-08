Detector de Topos e Fundos
- Indicadores
- Pedro Paulo Do Nascimento Moreira
- Versión: 1.1
El Top and Bottom Identifier Pro es la herramienta esencial para los operadores que utilizan el análisis técnico y la acción del precio como base para sus decisiones. En MetaTrader 5, comprender la estructura del mercado -si el precio está haciendo máximos o mínimos más altos o más bajos- es el primer paso hacia el éxito. Este indicador automatiza este proceso, eliminando la subjetividad y permitiéndole visualizar los puntos de inflexión del precio con claridad inmediata.