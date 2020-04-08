Multi Timeframe Indicators in Seconds es un conjunto de indicadores personalizados estándar ubicados en MQL5/Indicators/Examples/, adaptados para cálculos en múltiples marcos temporales, incluidos intervalos basados en segundos y marcos temporales personalizados. Permite mostrar varios indicadores calculados en diferentes marcos temporales dentro de un solo gráfico.

La selección del indicador y del marco temporal de cálculo se realiza mediante un indicador cargador. Se admiten marcos temporales estándar y no estándar, como segundos, minutos y horas.

Uso previsto

El indicador está diseñado para visualizar y comparar valores de indicadores calculados en distintos marcos temporales dentro de un mismo gráfico, sin necesidad de abrir varios gráficos.

Características

Visualización de indicadores de múltiples marcos temporales en un solo gráfico

Soporte para intervalos en segundos, minutos y horas

Número configurable de barras para los cálculos

Selección del indicador mediante parámetros de entrada

Visualización opcional de información mediante la función Comment

Compatibilidad con la mayoría de los indicadores personalizados estándar de MQL5

Indicadores compatibles

Tendencia:

AMA, DEMA, FrAMA, Ichimoku, Parabolic SAR, TEMA, VIDYA, Custom Moving Average, ATR, ADX, ADXW, ASI, Price Channel

Osciladores:

RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, RVI, Momentum, Ultimate Oscillator, TRIX, MI, ROC, VROC, Force Index, Williams %R, OBV, AD, PVT, W_AD, MFI, Market Facilitation Index, CHO, CHV

Volatilidad y patrones:

ATR, Bollinger Bands, StdDev, Price Channel, Fractals, ZigZag, ZigZag Color

Volumen:

Volumes, OBV, PVT, W_AD, CHO, CHV, Market Facilitation Index

Parámetros principales

Número de barras para el cálculo (por defecto: 256)

Marco temporal: Seconds, Minute, Hour, Day, Week, Month o Current

Configuración de segundos, minutos u horas para marcos personalizados

Activación de información en el gráfico mediante Comment()

Selección del indicador a cargar

Notas

El indicador se añade al gráfico mediante el método estándar de arrastrar y soltar. Los parámetros y las propiedades visuales pueden ajustarse después de la carga. Algunos indicadores requieren un período de inicialización; se recomienda verificar su comportamiento en marcos temporales estándar.

Resumen

Multi Timeframe Indicators in Seconds permite mostrar indicadores personalizados estándar de MQL5 calculados en diferentes marcos temporales, incluidos intervalos en segundos, dentro de un único gráfico con parámetros configurables.