Этот мультивалютный эксперт использует 29 валютных пар. Для прогнозов советник использует рекуррентные нейронные сети типа LSTM, модели обученные в языковой среде питон с помощью алгоритма обучения с подкреплением.

Результаты работы советника и настройки к сигналам можете посмотреть и скачать здесь forexvisible.com и myfxbook.com/members/MUSBREATH



Советник использует 4 разных пакета моделей нейронных обученных сетей для 29 пар, две первые модели работают на интервале H1 и две остальные работаю с интервалом M15.

Эти модели можно использовать как по одиночке так и вместе, рекомендуется выбирать парное количество моделей, то есть 2 любые вместе или 4 сразу, так как выбранные сигналы на покупку или продажу будут суммироваться и если например одна модель выдает сигнал на покупку, а другая на продажу, советник игнорирует тогда такой сигнал и в результате достигается большая точность прогнозов.

Прибыльность валютных пар можно посмотреть в тестере стратегий после теста во вкладке "Журнал", и отключить убыточные пары по мере необходимости в настройках советника, или выбрать наиболее прибыльные, опция Active.

По умолчанию выбраны настройки которые лучше не использовать, на данный момент лучшие настройки OmegaAIModel1234GridPairs10Proc5.set OmegaAIModel1234GridPairs10_NoGold.set

Что бы уменьшить риск уменьшайте значение параметра "koef" в настройках

Депозит нужен от 1000$, или используйте центовый счет, тогда хватит и 10$. Можете и с меньшим депозитом, но обязательно сделайте бек тест и оцените просадку

Советник обучался с 2023 года по 2025, тестировать в тестере стратегий нужно с 2025

Перед тестированием желательно выбрать валютную пару EURUSD и часовой период H1

В тестере стратегий выставьте режим торговли "1 minute OHLC"

Также для быстроты тестирования можно отключить визуализацию тестера стратегий

В конце тестирования во вкладке журнал можно просмотреть информацию по доходности и максимальной просадки каждой пары в отдельности

Описание некоторых настроек советника

UseSameLotSizeForAllPairs - возможность выбора размера лота для каждой пары в отдельности, по умолчанию true, один размер лота для всех указанный параметром выше

UseMaxAllTakeProfitProcent - включает глобальный тейк-профит в процентах от текущей прибыли указанную в параметре MaxAllTakeProfitProcent, после его выполнения все текущие ордера закрываются. Тестировать только по всем тикам или 1 минута OHLC

UseMaxStopLossProcent - включает глобальный стоп-лосс в процентах от текущей прибыли указанную в параметре MaxAllStopLossProcent, после его выполнения все текущие ордера закрываются. Тестировать только по всем тикам или 1 минута OHLC

IsDynamicLot - включить автоматическое формирование размера лота в зависимости от баланса или свободной маржи

is_koef_for_each - если true, то размера лота формируется от баланса для каждой валютной пары в отдельности, если false, то от общего баланса или свободной маржи

- если true, то koef - коэффициент для формирование размера лота, чем больше, тем больше риски

- коэффициент для from - формирование размера лота в зависимости от баланса или свободной маржи

- CountOfGrid - количество отложенных ордеров в сетке

CountGridBars - количество последних баров в истории по из которых находится наименьшая и наивысочайшая цена для расчета интервала между ордерами для сетки: MaxPrice и MinPrice

GridKoef - расстояние между отложенными ордерами в сетки рассчитывается по формуле (MaxPrice - MinPrice)/ GridKoef

GridKoefBegin, GridKoefEnd - распределение коэффициентов для умножение цены отложенного ордера в сетке



















