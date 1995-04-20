Mega Trend Dashboard

MEGA TREND DASHBOARD

Este panel muestra la fuerza de las divisas en múltiples marcos temporales. ¡¡¡ Este SUPER DASHBOARD, no sólo obtiene su lista de pares de divisas y muestra la fuerza de cada divisa a través de los marcos de tiempo que seleccione - sino que también lo hace de una manera que se puede comprobar en 1 segundo!!!

Este indicador es muy potente, ya que se basa en nuestro algoritmo personalizado para mostrar las tendencias que existen en este momento. El indicador hacetodo el trabajo por usted, mostrando lo que está en fuerte movimiento hacia arriba o hacia abajo. Lo que significa que usted pasa más tiempo operando y menos tiempo analizando. Estole dará una ventaja en el mercado porque sabráqué divisas son las mejores para operar en ese momento.Compre divisas fuertes yvenda divisas débiles.

También utilizamos este indicador para analizar pares correlacionados y operar con la fuerza real (¡¡¡Déjame por DM el enlace al vídeo explicativo del sistema!!! Este es un sistema de comercio libre completo con el borde)


Características especiales únicas

1. Mostrar la dirección fuerte o débil de cada moneda en 1 segundo.
2. Mostrar qué pares no tienen sesgo direccional.
3. Obtiene su lista de vigilancia automáticamente.
4. Usted puede personalizar cualquier número de marco de tiempo.
5. Totalmente Multi-Divisa y Multi-Tiempo.
6. Simple y fácil de usar.

7. 7. Funciona para Divisas, Índices, Oro, Metales.


Parámetros del Indicador:
  • Timeframes- Seleccione los timeframes que desea ver, separados por ";".
  • Colorpara fuerte alza- Este color le muestra cuando el par se está moviendo fuertemente hacia arriba
  • Colorpara sin tendencia- Este color indica que no hay tendencia direccional.
  • Color para fuerte baj ada- Este color indica sesgo bajista.
  • Colorpara el texto del tablero- Personaliza los colores del texto del tablero.
  • Color para el fondo del tablero - Personaliza los colores del texto del tablero.
  • Esquina para mostrar - En qué esquina del gráfico desea ponerlo.
  • Desplazamiento horizontal- Si desea cambiar la posición horizontalmente.
  • Desplazamiento vertical - Si desea cambiar la posición verticalmentet.

Todo lo que tiene que hacer esver el sesgo direccional de las divisas y operar con ellas con su sistema. Muy sencillo.

