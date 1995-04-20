Market Structure MTF Dashboard Alerts: ¡Es una forma rápida de comprobar la estructura actual del mercado en 4 marcos temporales! Le permite saber si está operando en la dirección de la tendencia del mercado a corto y largo plazo. Está configurado para rastrear las posiciones altas y bajas para determinar el sesgo actual. Una vez que el sesgo está cambiando en cualquiera de los 4 marcos de tiempo - usted tiene la opción de tener una alarma que le notifique del cambio.

Una vez que la alarma se ha disparado - usted será capaz de ver una ruptura de la estructura (BOS) formando en el marco de tiempo que es un fuerte indicador para el cambio de dirección.





Cómo funciona:

El Market Structure MTF Dashboard está monitoreando el precio en múltiples marcos de tiempo y da el sesgo direccional actual - por ejemplo si se están formando Altos más altos - usted tendrá un mercado verde contra el marco de tiempo. Si se están formando mínimos más bajos, mostrará un mercado rojo.

Si usted tiene un escenario donde los 4 marcos de tiempo coinciden (todos verdes o todos rojos) esto actuará como una confirmación adicional sobre la dirección a operar.

Este indicador está diseñado para ser utilizado junto con sus propias reglas de negociación.





Configuración:

Seleccione los 4 marcos temporales.

Activar alarmas para cada marco temporal.

Cambiar la posición del tablero.



