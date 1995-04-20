Support and Resistance Made Easy

### Domina los Mercados con Detección Profesional de Soporte y Resistencia





**Finalmente, un indicador que hace todo el trabajo pesado por ti.**





Deja de forzar la vista tratando de identificar manualmente los niveles de soporte y resistencia en los gráficos. Nuestro Indicador SNR Automático transforma tu trading al revelar instantáneamente los niveles de precios críticos que observan los traders profesionales.





#### Por Qué los Traders Están Cambiando a la Detección SNR Automatizada





El análisis manual toma horas y a menudo pierde niveles cruciales. Nuestro indicador escanea automáticamente la acción del precio, identificando tanto niveles principales como puntos de giro menores que podrían determinar el éxito o fracaso de tus operaciones. Nunca más perderás otro nivel clave.





#### Cuatro Características Poderosas Que Te Distinguen





**Sistema de Alarma Inteligente**: Recibe notificaciones instantáneas cuando el precio se acerca a tus niveles críticos. No más mirar fijamente las pantallas—opera con confianza sabiendo que serás alertado de cada oportunidad.





**Opciones de Visualización Personalizables**: Cambia entre mostrar Solo Soporte, Solo Resistencia o Ambos con un solo clic. Enfócate exactamente en lo que importa para tu estrategia de trading sin desorden en el gráfico.





**Filtro de Niveles Principales/Menores**: Alterna entre niveles principales y niveles menores de corto plazo. Adapta tu vista para coincidir con tu marco temporal y estilo de trading.





**Alertas de Rechazo con Pinbar**: El santo grial de las señales de entrada—recibe notificaciones cuando el precio alcanza tu nivel SNR Y forma una pinbar de rechazo. Esta combinación es un excelente componente de los sistemas de trading.





#### Un Componente Crítico de tu Sistema de Trading





Con nuestro Indicador SNR podrás:

- Reducir el tiempo de análisis en un 80% mientras mejoras la precisión

- Nunca perder un nivel crítico de soporte o resistencia

- Usar estos niveles para entradas o salidas que complementen tu sistema de trading