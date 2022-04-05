Prop Defender Trade Assistant

**VENTA AHORA - ¡50% de descuento sólo por 1 semana!

¡Deje de cometer los enormes errores que le hacen reventar!

¡Prop Defender Trade Assistant está diseñado para poner una barrera entre usted y los malos comportamientos que causan que siga explotando cuentas y fallando su prop! ¡Diseñado por un trader veterano de 20 años que trabajó para superar cada mal comportamiento! Esto es para traders manuales (y no funcionará con otros EA's).

Defiende contra:

  • Revenge Trading.
  • Exceso de riesgo.
  • Demasiadas pérdidas en 1 día.
  • Mover su stoploss y aumentar su riesgo.
  • Añadir demasiadas operaciones en un par.
  • Tener demasiadas operaciones a la vez.
  • No conocer la hora de la próxima noticia.
  • Operar desde su teléfono.
  • Eliminar el Asistente de Operaciones para anular las protecciones.

Características:

  • Dimensionamiento automático de la posición - % o lote fijo.
  • Línea SL móvil con botón de confirmación de operación.
  • Botón de punto de equilibrio con un solo clic.
  • Horas, minutos y segundos hasta la próxima noticia.
  • Función oculta de Stoploss.
  • Muestra la ganancia o pérdida actual de la operación en el par.
  • Muestra el importe de la pérdida si el comercio es una pérdida.
  • Función Emergency Stoploss (con modo Line close wick out).
  • Posicionamiento automático de Stoploss (basado en el máximo o mínimo de # de barras).
  • Defensa del movimiento del Stoploss.
  • Limitador de lote máximo.
  • Sistema de raspado de noticias (muestra todas las noticias próximas - y filtro para mostrar noticias rojas / naranjas y amarillas).
  • Cierre automático de operaciones para el diario.
  • Sólo permite operaciones realizadas por su propio gestor de operaciones. (Cerrará automáticamente las operaciones enviadas por teléfono).
  • Cierra la operación si se elimina el EA para el par (para evitar anular las protecciones).

A quién va dirigido:

El Asistente de Operaciones Prop Defender es adecuado para Operadores Manuales que quieren ayuda para tener sus malos comportamientos bajo control y quieren un gestor de operaciones super fácil para introducir órdenes de una manera simple y rápida. Este asistente de comercio le ayudará a ejecutar su ventaja como un comerciante manual. No está configurado para órdenes pendientes o limitadas, sino más bien para ayudar a la ejecución rápida de órdenes de compra y venta de mercado.

Como instalarlo:

Hemos creado un manual de instalación aquí -> https://www.mql5.com/en/blogs/post/756095

Es muy importante leerlo, ya que el software no funcionará sin su instalación.




