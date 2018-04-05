Cleopatra Ai EA

Cleopatra AI Emperatriz: Operaciones de precisión para operadores serios

¡Hola, traders! Conozca a Cleopatra AI Empress, un Asesor Experto (EA) diseñado por expertos para la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Este EA está diseñado con precisión para ayudar a los operadores como usted a aprovechar los movimientos clave del mercado con estrategias refinadas.

Por qué Cleopatra AI Empress elige órdenes "Buy Stop

Cleopatra AI Empress utiliza órdenes "Buy Stop" como parte estratégica de su enfoque de ruptura, específicamente apuntando al impulso alcista del precio.

Estrategia de ruptura : Las órdenes "Buy Stop " se colocan por encima del precio actual para captar posibles tendencias alcistas cuando el precio supera los niveles de resistencia establecidos.

: Las órdenes "Buy Stop " se colocan por encima del precio actual para captar posibles tendencias alcistas cuando el precio supera los niveles de resistencia establecidos. Condiciones de entrada : Las órdenes sólo se activan cuando se confirma un fuerte impulso alcista, lo que reduce las señales falsas y mejora la calidad de las operaciones.

: Las órdenes sólo se activan cuando se confirma un fuerte impulso alcista, lo que reduce las señales falsas y mejora la calidad de las operaciones. Gestión del riesgo : El uso de órdenes Buy Stop ayuda a reducir el riesgo en mercados laterales o volátiles al entrar sólo cuando se verifica la fortaleza del mercado.

: El uso de órdenes Buy Stop ayuda a reducir el riesgo en mercados laterales o volátiles al entrar sólo cuando se verifica la fortaleza del mercado. Adaptación al mercado: Este EA está diseñado para ajustarse a los cambios en el spread y la volatilidad, asegurando que las operaciones se ejecuten en condiciones favorables.

Pares y plazos recomendados

Pares : GBP/USD, EUR/USD y otros pares de divisas importantes.

: GBP/USD, EUR/USD y otros pares de divisas importantes. Plazos: Funciona mejor en intervalos de 1-5 minutos.





Su Asesor Experto para Operaciones Estratégicas

Cleopatra AI Empress es más que un EA, es un socio de trading finamente ajustado. Con una estrategia clara, controles de riesgo eficaces y métodos de negociación adaptables, este EA está aquí para ayudarle a alcanzar sus objetivos de negociación.

Características principales

Gestión del riesgo : Niveles de riesgo personalizables con tamaño de lote automatizado basado en el capital, ofreciéndole un claro control sobre sus inversiones.

: Niveles de riesgo personalizables con tamaño de lote automatizado basado en el capital, ofreciéndole un claro control sobre sus inversiones. Adaptación al mercado : Identifica dinámicamente las condiciones de negociación para ejecutar con precisión.

: Identifica dinámicamente las condiciones de negociación para ejecutar con precisión. Parámetros de entrada personalizables : Ajustes generales : Deslizamiento a 3,0 para reducir los retrasos de ejecución, límite de spread a 3,0 para condiciones óptimas. Gestión del Dinero : Stop Loss fijo a 20 pips, Take Profit a 2 pips, y nivel de riesgo ajustable.

:

Integración del Aprendizaje Automático

Cleopatra AI Empress incorpora aprendizaje automático para mejorar su estrategia con análisis de datos históricos.

Recopilación de datos : Descarga datos históricos de precios para alimentar el modelo.

: Descarga datos históricos de precios para alimentar el modelo. Entrenamiento del modelo : Identifica tendencias a partir de datos históricos para mejorar la alineación de la estrategia.

: Identifica tendencias a partir de datos históricos para mejorar la alineación de la estrategia. Análisis en tiempo real: Se ajusta continuamente en función de los datos del mercado, proporcionando información sobre posibles tendencias.

Requisitos importantes

Para obtener los mejores resultados, descargue y mantenga actualizados los datos históricos para mejorar la precisión del aprendizaje automático.

Brokers y VPS recomendados

Para un trading fiable, sugerimos brokers regulados con spreads bajos y el uso de un Servidor Privado Virtual (VPS) para mantener Cleopatra AI Empress funcionando sin problemas las 24 horas del día.

Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. Cleopatra AI Empress es una poderosa herramienta diseñada para el comercio estratégico, pero siempre emplear la gestión de riesgos de sonido y llevar a cabo una investigación a fondo cuando el comercio.



