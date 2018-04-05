Cleopatra Ai EA

Kleopatra AI Kaiserin: Präzisionshandel für seriöse Trader

Hallo, Trader! Lernen Sie Cleopatra AI Empress kennen, einen von Experten entwickelten Expert Advisor (EA) für die Plattform MetaTrader 4 (MT4). Dieser EA wurde mit Präzision entwickelt, um Händlern wie Ihnen zu helfen, wichtige Marktbewegungen mit ausgefeilten Strategien zu nutzen.

Warum Cleopatra AI Empress "Buy Stop"-Orders wählt

Cleopatra AI Empress verwendet "Buy Stop"-Orders als strategischen Teil seines Breakout-Ansatzes, der speziell auf steigende Kursmomente abzielt.

Ausbruchsstrategie : Buy Stop-Orders werden oberhalb des aktuellen Kurses gesetzt, um potenzielle Aufwärtstrends zu erfassen, wenn der Kurs bestimmte Widerstandsniveaus überschreitet.

: Buy Stop-Orders werden oberhalb des aktuellen Kurses gesetzt, um potenzielle Aufwärtstrends zu erfassen, wenn der Kurs bestimmte Widerstandsniveaus überschreitet. Einstiegsbedingungen : Die Orders werden nur ausgelöst, wenn ein starkes Aufwärtsmomentum bestätigt wird, wodurch Fehlsignale reduziert und die Handelsqualität verbessert wird.

Risikomanagement : Die Verwendung von Buy Stop-Orders trägt zur Risikominderung in seitwärts tendierenden oder volatilen Märkten bei, da der Einstieg nur erfolgt, wenn die Marktstärke bestätigt wird.

: Die Verwendung von Buy Stop-Orders trägt zur Risikominderung in seitwärts tendierenden oder volatilen Märkten bei, da der Einstieg nur erfolgt, wenn die Marktstärke bestätigt wird. Marktanpassung: Dieser EA ist so konzipiert, dass er sich an Veränderungen des Spreads und der Volatilität anpasst und sicherstellt, dass Trades unter günstigen Bedingungen ausgeführt werden.

Empfohlene Paare und Zeitrahmen

Paare : GBP/USD, EUR/USD, und andere wichtige Währungspaare.

: GBP/USD, EUR/USD, und andere wichtige Währungspaare. Zeitrahmen: Funktioniert am besten in Intervallen von 1-5 Minuten.





Ihr Expert Advisor für den strategischen Handel

Cleopatra AI Empress ist mehr als nur ein EA - es ist ein fein abgestimmter Handelspartner. Mit einer klaren Strategie, effektiven Risikokontrollen und adaptiven Handelsmethoden hilft Ihnen dieser EA, Ihre Handelsziele zu erreichen.

Hauptmerkmale

Risiko-Management : Anpassbare Risikostufen mit automatischer Losgröße auf Basis des Kapitals bieten Ihnen eine klare Kontrolle über Ihre Investitionen.

: Anpassbare Risikostufen mit automatischer Losgröße auf Basis des Kapitals bieten Ihnen eine klare Kontrolle über Ihre Investitionen. Marktanpassung : Dynamische Erkennung von Handelsbedingungen zur präzisen Ausführung.

: Dynamische Erkennung von Handelsbedingungen zur präzisen Ausführung. Anpassbare Eingabeparameter : Allgemeine Einstellungen : Slippage bei 3,0 zur Reduzierung von Ausführungsverzögerungen, Spread-Limit bei 3,0 für optimale Bedingungen. Geld-Management : Fester Stop Loss bei 20 Pips, Take Profit bei 2 Pips und anpassbares Risikoniveau.

:

Integration von maschinellem Lernen

Cleopatra AI Empress integriert maschinelles Lernen, um seine Strategie mit der Analyse historischer Daten zu verbessern.

Datenerfassung : Download historischer Kursdaten zur Unterstützung des Modells.

: Download historischer Kursdaten zur Unterstützung des Modells. Modell-Training : Identifizierung von Trends aus historischen Daten zur Verbesserung der Strategieausrichtung.

: Identifizierung von Trends aus historischen Daten zur Verbesserung der Strategieausrichtung. Analyse in Echtzeit: Passt sich kontinuierlich auf der Grundlage von Marktdaten an und bietet Einblicke in potenzielle Trends.

Wichtige Anforderungen

Für optimale Ergebnisse sollten Sie aktuelle historische Daten herunterladen und pflegen, um die Genauigkeit des maschinellen Lernens zu verbessern.

Empfohlene Broker und VPS

Für einen zuverlässigen Handel empfehlen wir regulierte Broker mit niedrigen Spreads und die Verwendung eines Virtual Private Servers (VPS), damit Cleopatra AI Empress rund um die Uhr reibungslos läuft.

Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Cleopatra AI Empress ist ein leistungsfähiges Werkzeug für den strategischen Handel, aber Sie sollten immer ein solides Risikomanagement anwenden und gründliche Nachforschungen anstellen, wenn Sie handeln.




