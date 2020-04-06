Genghis Khan Dominion EA: Conquista los mercados con un poder inigualable

¡Hola Traders!

Prepárese para dominar el campo de batalla financiero con el Genghis Khan Dominion EA - una fuerza imparable que combina la brillantez estratégica con la tecnología de vanguardia. Este Asesor Experto es su arma definitiva para dominar el trading de alta frecuencia, aportando la implacable precisión y el dominio sin igual de Genghis Khan a su estrategia de trading.

EA

Pares recomendados:

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

Marco temporal óptimo:

Gráfico de 5 minutos





Compatibilidad con Brokers: El EA ha sido rigurosamente probado, que proporcionan el entorno ideal para el comercio de alta frecuencia. Tenga en cuenta que el rendimiento del bróker afecta a la eficacia del AE: la dispersión, el deslizamiento y la velocidad de ejecución desempeñan un papel crucial a la hora de maximizar su dominio del trading.

Gestión del riesgo como un genio táctico Ninguna batalla se gana sin una estrategia. El EA Dominio de Genghis Khan viene con niveles de stop-loss y take-profit automáticos incorporados, garantizando un trading disciplinado y seguro. Deje que el espíritu de Genghis Khan guíe cada uno de sus movimientos, salvaguardando sus operaciones con brillantez estratégica.

Parámetros de negociación personalizables: Adapte el EA a su estilo personal de trading con parámetros personalizables:

UseRisk: Ajuste la gestión del riesgo para un tamaño de lote dinámico.

Ajuste la gestión del riesgo para un tamaño de lote dinámico. MaxRisk: Establece un límite en el porcentaje de riesgo por operación.

Establece un límite en el porcentaje de riesgo por operación. Lotes: Elija tamaños de lote fijos para un mayor control.

Elija tamaños de lote fijos para un mayor control. MaxSpread: Asegúrese de que sus operaciones se mantienen dentro de los límites de spread.

Asegúrese de que sus operaciones se mantienen dentro de los límites de spread. MaxSlippage: Minimice el deslizamiento para una ejecución perfecta de las operaciones.

Minimice el deslizamiento para una ejecución perfecta de las operaciones. StopLoss y TakeProfit: Establezca niveles precisos de riesgo y beneficio.

Establezca niveles precisos de riesgo y beneficio. HourStart & HourEnd: Defina sus horas de negociación para obtener la máxima eficacia.

Integración perfecta para todas las plataformas de trading Tanto si es un principiante como un guerrero experimentado, el EA Genghis Khan Dominion se integra sin problemas en cualquier plataforma de trading. Con su interfaz fácil de usar, usted podrá centrarse en la expansión de su imperio de comercio sin la molestia.

Maximice el rendimiento con el broker y el VPS adecuados Empareje el EA con brokers que ofrezcan spreads bajos y deslizamientos mínimos para obtener los mejores resultados. Para operar sin interrupciones, utilice un Servidor Privado Virtual (VPS), para que su EA funcione 24/7 y mantenga una conexión estable con los mercados.

Pruebe, perfeccione, domine Antes de empezar a operar, pruebe el EA en una cuenta demo para perfeccionar su estrategia. El EA Genghis Khan Dominion es poderoso, pero como cualquier herramienta de conquista, es importante refinar sus tácticas. Recuerde que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Únase a la élite de los tradersvictoriosos Cuando adquiere el EA Dominio de Genghis Khan, no sólo obtiene una herramienta de trading, sino que se une a una comunidad de élite de traders que valoran la precisión, la estrategia y el éxito. Comparta sus conocimientos, aprenda de los demás y conquistemos juntos los mercados.

Domine los Merc ados Entre en el mundo de la supremacía del trading con el Genghis Khan Dominion EA como guía. Tanto si está perfeccionando su estrategia como si busca una ventaja decisiva, este EA le proporciona las herramientas y los conocimientos necesarios para dominar la arena financiera.

Pensamientos finales El Genghis Khan Dominion EA no es sólo otro EA - es su camino a la victoria comercial, con la precisión y el poder de un conquistador legendario. No se pierda esta oportunidad de elevar su juego de comercio. Actúe ahora, asegúrese su copia y deje que Genghis Khan le guíe hacia el triunfo en los mercados.



