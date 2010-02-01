EagleEye Advisor

🌟 Eleva tu trading con EagleEye!

En los mercados acelerados de hoy, el éxito requiere precisión, conocimiento y las herramientas adecuadas. EagleEye es tu mejor aliado en el trading, diseñado para potenciar tu camino con análisis avanzados y gestión de riesgos personalizable.

Equipado con indicadores de vanguardia como RSI, Medias Móviles, Bandas de Bollinger, Estocástico, A/D, MFI, ATR, Volumen y MACD, EagleEye analiza datos históricos para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Su análisis multitemporal te mantiene un paso adelante, preparándote para futuras configuraciones con confianza.

Con umbrales de ruptura dinámicos, información detallada sobre resistencias y herramientas sofisticadas como Fair Value Gap y análisis de Order Blocks, EagleEye afina tu ventaja, identificando operaciones que se alinean con tus objetivos.

Eleva tu estrategia, domina el mercado y toma decisiones informadas con EagleEye: tu puerta de entrada a un trading más inteligente y estratégico.

📩 Contáctame para instrucciones y configuraciones recomendadas.

📊 Tickers entrenados: XAUUSD, ETHUSD, SPX500
💰 Recomendación mínima de inicio: $5000 para mejores resultados. Puedes comenzar con $500, pero por favor contáctame para configuraciones preferidas. Con una adecuada gestión de riesgos, esta aplicación será tu mejor aliada.


Productos recomendados
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Gold Label es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro. Este EA está diseñado específicamente para XAUUSD con bajo riesgo y puede hacer crecer su cuenta a partir de un pequeño capital. Se basa en el análisis de clúster de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. EA contiene algoritmo de mercado de auto-adaptación, que utiliza los patrones de acción de precios y los indicadores de comercio estándar. Experto mostró resultados estables en XAU en 2011-2020 período. No
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco de tiempo H1 El depósito mínimo es de 200 $ al operar 1% por operación. Asesor clásico de tendencias.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala, sin rejilla, sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 4% para
TD Sequential EA
George Njau Ngugi
Asesores Expertos
Visión General El TD Sequential EA es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para capitalizar el indicador TD Sequential, desarrollado por Tom DeMark. Este EA identifica oportunidades de trading basadas en configuraciones de TD Sequential y ejecuta operaciones con parámetros de gestión de riesgo predefinidos. Ofrece un aspecto gráfico limpio y personalizable y permite a los usuarios establecer sus propios tamaños de lote y otros parámetros de negociación. Características princip
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Asesores Expertos
Patrones armónicos , escáner y comerciante  Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza y hombros patrón de triángulo ascendente Patrón uno dos tres Y 8 patrones personalizados Voenix es un escáner de patrones
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Professor EA MT4
Elif Kaya
5 (1)
Asesores Expertos
- Precio real es 1000$ - Descuento limitado (Ahora es 299$) Bienvenido, Profesor Experto abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. ¡Después de la compra, puede recibir Bitcoin Expert o Gold Trade Expert gratis ! ¡Póngase en contacto conmigo para este bono ! No Martingala, No Grid, No Scam Probador de estrategia no está cubierto noticias críticas. El mercado de divisas más popular es el par EUR/USD, que conecta dos de las economías más grandes del mundo. El par de divi
Prop GT MT4
Evgeniia Terekhova
5 (4)
Asesores Expertos
El asesor experto PROP GT está diseñado específicamente para pasar el desafío prop Firms y el comercio posterior observando todas las reglas, manteniendo las reducciones dadas en la norma. Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2208147 Customer chat:  https://t.me/+tzMB29SNkuE0ODU9 ¡IMPORTANTE ANTES DE LA PRUEBA! Symbol: EURUSD Timeframe:  H1 Model: Every tick Es crucial que el asesor funcione en el huso horario correcto, por lo tanto, antes de la prueba, debe configurar correctamente el pará
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Fiery Pinnacle FX
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Fiery Pinnacle UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PR
Wolfe
Ertac Hassan
3.67 (3)
Asesores Expertos
Wolfe EA utiliza indicadores para entrar y salir de las órdenes. Wolfe EA le da la opción de elegir los tiempos para abrir órdenes. El EA funciona tanto en cotizaciones de 4 como de 5 dígitos. Cuando aparece una señal contraria: si hay una orden abierta en beneficios, el EA la cierra; si la orden abierta está en pérdidas, el EA abre órdenes contrarias. El EA tiene una opción de Orden de Solapamiento, esto le da la capacidad de utilizar el porcentaje de ganancia de la última orden para reducir la
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
VandoraFX Gold
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
VANDORA FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PREC
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
LordEA English
Igor Pereira Calil
Asesores Expertos
Esta es la versión en INGLÉS, para comprar la VERSIÓN EN PORTUGUÉS, vaya a: https://www.mql5.com/pt/market/product/58513 INSTALA Y FUNCIONA GRATIS LordEA EN TU CUENTA, PREGÚNTAME MENSAJE PRIVADO. El especialista LordEA es un robot para Meta Trader con el objetivo de trabajar con la tendencia y las estrategias propias del robot. Utilizamos por defecto métodos de distanciamiento y tipo de lote geométrico donde el robot detectará a través de la tendencia un tiempo exacto para abrir una nueva ord
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Asesores Expertos
Ichimoku 3D Este EA se basa en el indicador Ichimoku utilizando el principio de 3 pantallas Elder. En este EA 4 tipos de apertura de transacciones: 1 - esto es cuando en 3 Marcos de tiempo la misma señal de compra o venta 2-Esto es cuando en 2 Marcos de tiempo la misma señal para comprar y en 1 marco de tiempo para la venta o viceversa 3 - esto es cuando en 1 timeframe la señal para comprar y en 2 timeframe para la venta o viceversa 4-Esto es cuando en el marco de tiempo 1 señal de compra
EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
La Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD) es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores y analistas para identificar tendencias y posibles señales de compra o venta en un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Es esencialmente una combinación de dos medias móviles, a menudo denominadas medias móviles "rápida" y "lenta". A continuación se explica cómo se calcula el MACD: Media móvil rápida (EMA de 12 periodos): Se trata de
KP Grid
Ruben Fernandez Souto
Asesores Expertos
KP Grid es un Asesor Experto robusto diseñado específicamente para estrategias basadas en cuadrículas en mercados de tendencia o oscilantes. Abre y gestiona de forma inteligente cuadrículas de compra/venta utilizando una distancia personalizable, escalado de volumen y lógica de gestión de beneficios/pérdidas. Con opciones de arrastre incorporadas y filtrado de señales opcional basado en RSI, KP Grid se adapta a varios escenarios de mercado a la vez que ofrece un fuerte control sobre las detracc
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Asesores Expertos
Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que no se puede backtest este EA en MT4
GoldOneDollarCompoundEA
Dong Liang Zheng
Asesores Expertos
Capital inicial de 500 para el comercio de oro. Adoptado la estrategia de cuero cabelludo y martingala, sólo tiene que ganar 1 dólar, sin necesidad de establecer el tiempo y los parámetros, puede ser Adoptado la estrategia de cuero cabelludo y martingala, sólo tiene que ganar 1 dólar, sin necesidad de establecer el tiempo y los parámetros, que puede ser utilizado directamente, backtested en 2024 y 2025 con un rendimiento de más del 300% relativamente estable, de bajo riesgo, la duplicación princ
Gold Digger Martingale Robot
Suriya Thammalungka
Asesores Expertos
Gold Digger Martingale Robot es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado basado en Heiken Ashi, Media Móvil e Ichimoku Kinko Hyo. Cada punto de entrada se calcula utilizando un filtro de entrada avanzado basado en Price Action siguiendo la tendencia. Ventajas Sistema de gestión del dinero. Indicadores Heiken Ashi, Moving Average e Ichimoku Kinko Hyo para filtro lateral y scalping siguiendo la tendencia. Fácil de configurar. Requisitos Símbolos: XAUUSD H4. Depósito mínimo: $500. Ap
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Este asesor es la continuación de la primera, pero, se abre muchas veces más órdenes. ¿Por qué? Porque le he añadido control de la búsqueda de tendencia con órdenes pendientes. Es decir, recuerda en qué dirección se mueve el precio y, dónde y por qué abrió la Última orden... y as í, este asesor siempre va en la dirección correcta. El único inconveniente es si no lo configura correctamente y lo hace funcionar con esas configuraciones. También considera el promedio del precio actual y llega a cual
PDADaily
Ahmet Metin Yilmaz
Asesores Expertos
*Este precio sólo por tiempo limitado y copia limitada a 1 año de alquiler. **Signal página se puede encontrar este enlace https://www.mql5.com/en/signals/614621 PDADaily Asesor Experto Este asesor experto funciona bien en gráficos diarios. Abre una orden pendiente basándose en los movimientos diarios de los precios y puede revisar esta orden pendiente basándose en los movimientos de los precios durante el día. Puede mantener la orden actual siguiendo los movimientos del precio y puede abrir ór
Ching
David Joseph Sidney Jonasson
Asesores Expertos
EA Ching es bastante preciso para no utilizar ningún indicador en particular, simplemente utiliza una vela alcista o bajista para iniciar una cesta de operaciones y luego intenta cerrar todas las operaciones abiertas con un beneficio global. Ching trabajará en casi cualquier símbolo, pero puede requerir un montón de backtesting para encontrar la configuración correcta. Este EA tiene la opción de espaciar las órdenes de forma dinámica o a un ritmo fijo, el modo dinámico se basa en los máximos y m
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Asesores Expertos
Super rejilla novena generación (noveno) es otro tipo de rejilla EA en esta población enorme sistema de divisas, esta EA no utilizar ningún indicador para evitar cualquier señalización falsa para abrir o cerrar órdenes de posición. Este EA se abrirá pendiente de parada de orden y el límite en la primera vez EA ejecutar, a continuación, mantener todo orden abierto con forma única para equilibrar la cuenta de margen libre y hacer que el crecimiento de la equidad. Este EA tiene un sistema único no
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
Black Arbitrage MT4
Ruslan Pishun
2.1 (10)
Asesores Expertos
¡¡¡Atención!!! No intente probar el EA en el Probador - es simplemente imposible, porque el EA abre posiciones en diferentes 26 instrumentos. El probador es capaz de probar sólo un par. El EA utiliza 6 estrategias. El comercio se lleva a cabo en un par de varias monedas al mismo tiempo, por ejemplo, el EA abre órdenes simultáneamente para dos o más pares y se cierra cuando se alcanza un cierto beneficio. El EA opera con muchos de los principales pares de divisas. Monitorización: https: //www.m
Marauder
Andrey Kolmogorov
4.18 (28)
Asesores Expertos
Scalper utiliza el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos y puede funcionar con cualquier instrumento financiero. Debido al número óptimo de parámetros necesarios para la optimización, puede crear estrategias comerciales únicas basadas en modelos cuánticos. Señales: https: //www.mql5.com/en/signals/author/old_padre Nuevos conjuntos están en la sección "Comentarios" comentarios #504-509. Ajustes de tiempo #33 y 245. Ventajas clave El EA no utiliza Martingala; Todas las órdenes se abren con
Random DCA MT4
Benny Subarja
Asesores Expertos
Este Experto está utilizando el indicador libre, por favor BBMA.ex4.zip . Este indicador se utiliza para la estrategia de salida. Descargar y extraer a la carpeta mql4/Indicadores. Experto está utilizando Nick Shawn Dollar Cost Averaging y Random Comprar o Vender en el nuevo máximo o nuevo mínimo de la tendencia. Muy simple y eficaz, por favor recuerde utilizar el tamaño del lote lo más pequeño posible. Ejemplo AutoLotDivide = 2000, usted tendrá mucho 0,01 cada 1k de su saldo. O simplemente esta
FREE
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Nexus EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Nexus EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo. Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Bazooka EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Bazooka EA – Asesor Experto de Tendencia y Momentum para MT4 La configuración predeterminada está ajustada para realizar backtests del EA en GOLD M5 (método Open Prices) desde principios de 2024 hasta la actualidad. Puede encontrar los ajustes óptimos para otros marcos temporales en la sección de comentarios. Bazooka EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 , diseñado para operar movimientos direccionales del mercado mediante la combinación de confirmación de tendencia y
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y adelante, con un plan claro para el stop y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entrad
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Asesores Expertos
Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cu
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Asesores Expertos
Goldzilla Scalping M1 Comprobar mi cartera Comunidad MQL5 Algo Trading https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Asesor Experto Profesional de Scalping en Oro (XAUUSD) Goldzilla Scalping M1 es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) utilizando una estrategia de scalping en el marco temporal M1 . Este EA está construido para capturar los movimientos de precios a corto plazo en el altamente volátil mercado del oro, manteniendo un estricto
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo (245% de ganancia en un mes - Depósito 340$ ganancia 1080$) - Precio real final es de 999 $ - Descuento y el precio es de 199 $, El precio se incrementará después de 2 compras. Bienvenido, Gold GANN Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed small Stop loss. Después de la compra, ¡Recibirá un EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) - Actualización de por vida gratis Sin Martingala, Sin Rejilla, S
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Asesores Expertos
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Señales de seguimiento real: Por favor, consulte los enlaces en mi perfil Greedy Red es un Asesor Experto está diseñado en base a Volume Profile FR . Volume Profile FR calcula el volumen en los niveles de precios (el indicador de volumen típico muestra sólo los volúmenes de las velas). Con el volumen de los niveles de precios, puede identificar áreas importantes que tienen el potencial de revertir. T
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
Heiken Ashi EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Asesores Expertos
Heiken Ashi EA MT4 es un sistema de trading completamente automatizado que lleva las velas Heiken Ashi Clásicas o Suavizadas a otro nivel. Abre operaciones según los cambios de color de Heiken Ashi y ofrece una configuración altamente personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading. Permite seleccionar qué vela Heiken Ashi (de la 2 a la 10) debe activar la primera operación. Además, incluye una función de limitación de distancia para evitar múltiples entradas en niveles de precios
Otros productos de este autor
Precision Scalper Pro
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
Su mejor aliado para operar Conozca Precision Scalper Pro, un algoritmo de trading de última generación diseñado para agilizar el trading con una precisión y eficiencia milimétricas. Sin botones ni pantallas extravagantes, sólo operaciones directas con la mejor lógica y beneficios en mente. Hace el trabajo para que usted no tenga que hacerlo. Los requisitos mínimos de capital para empezar con la posibilidad de ajustar la configuración de gestión de riesgos. ¿Por qué Precision Scalper Pro? Adapt
Xalpha Scalps
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
X-ALPHA SCALPS MT4  | $50 One-Time | 10 Activations  Designed for Gold, Crypto & Volatility Markets X-ALPHA SCALPS -  Quantum Trading Expert Advisor —the ultimate solution engineered for high-frequency, precision trading across forex, cryptocurrency, and commodities. Designed with cutting-edge technology and refined by advanced mathematical models,  this EA transforms your trading strategy into a dynamic, high-performance engine. Hybrid Algorithmic Mastery: Multi-Strategy Integration: Seamlessly
Quick Gold Scalper
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
Mejor rápida Scalper toda la lógica ya calculado y toma ganancias de forma automática. Utiliza el tamaño de lote automático y se abre a aproximadamente margen disponible tanto de mercado y órdenes pendientes. Utilizar con min 500 saldo de la cuenta. Póngase en contacto conmigo o comprar una de mis otras aplicaciones para más características. Utiliza RSI, MACD, Stoch's, Bollinger, MFI, A/D, y ATR para la lógica del comercio. Ya implementado todos los ajustes sin necesidad de entradas.
Kyandoru Trader
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
KYANDORU EA - Inteligencia Comercial de Precisión Kyandoru no es sólo otro Asesor Experto - es un sistema de negociación probado en batalla diseñado para la precisión, adaptabilidad y ejecución de riesgo controlado. Construido desde cero para la volatilidad del mundo real, Kyandoru combina el conocimiento de la estructura del mercado , entradas dinámicas basadas en ATR , y la lógica de órdenes pendientes de grado institucional para dominar las condiciones modernas de forex. Características p
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario