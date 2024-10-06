EagleEye Advisor

🌟 EagleEye ile Ticaretinizi Yükseltin!

Günümüzün hızlı tempolu piyasalarında başarılı olmak için hassasiyet, içgörü ve doğru araçlar gereklidir. EagleEye, gelişmiş analizler ve özelleştirilebilir risk yönetimi ile ticaret yolculuğunuzu güçlendirmek için tasarlanmıştır.

RSI, Hareketli Ortalamalar, Bollinger Bantları, Stokastik, A/D, MFI, ATR, Hacim ve MACD gibi ileri düzey göstergelerle donatılmış olan EagleEye, geçmiş verileri analiz ederek yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını ortaya çıkarır. Çoklu zaman dilimi analizi, her zaman bir adım önde olmanızı sağlar.

Dinamik kırılma seviyeleri, ayrıntılı direnç analizleri ve Fair Value Gap ve Order Block analizi gibi gelişmiş araçlarla EagleEye, ticaret hedeflerinize en uygun fırsatları belirlemenize yardımcı olur.

Stratejinizi yükseltin, piyasayı yönetin ve bilinçli kararlar alın—EagleEye, daha akıllı ve stratejik ticaretin anahtarıdır!

📩 Ayarlar ve talimatlar için benimle iletişime geçin.

📊 Desteklenen işlem çiftleri: XAUUSD, ETHUSD, SPX500

💰 Önerilen minimum başlangıç: En iyi sonuçlar için $5000. Minimum $500 ile de başlanabilir, ancak önerilen ayarlar için lütfen benimle iletişime geçin. Doğru risk yönetimi ile bu uygulama en iyi dostunuz olacak!



