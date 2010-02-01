EagleEye Advisor

 """🦅 EagleEye EA – Умная торговля для MetaTrader 4
EagleEye — это точный эксперт-советник, созданный для трейдеров, работающих на MetaTrader 4. Будь то золото, криптовалюты или индексы — EagleEye поможет вам опережать рынок с помощью интеллектуальных сигналов и динамичного управления рисками.

Работая на основе проверенных индикаторов — RSI, скользящие средние, полосы Боллинджера, Stochastic, A/D, MFI, ATR, объём и MACD — этот советник анализирует исторические данные и текущие движения цены для выявления сделок с высокой вероятностью успеха.

✅ Почему трейдеры выбирают EagleEye?
📊 Мультифреймовый анализ для более точных решений

💥 Обнаружение пробоев и разворотов с использованием адаптивных уровней

🧠 Анализ Fair Value Gap и Order Block для определения ключевых зон входа

🛡️ Настраиваемое управление рисками — полный контроль над каждой сделкой

Торгуете ли вы XAUUSD, ETHUSD или SPX500 — EagleEye подстроится под ваш рынок и обеспечит чёткие сигналы в реальном времени.

⚙️ Требования и настройки
💰 Рекомендуемый стартовый депозит: $1,000  
(Можно начать с $500 — свяжитесь со мной для оптимальных настроек)

🧩 Разработан для MetaTrader 4

📈 Для стабильных результатов используйте правильное управление рисками

💬 Готовы торговать умнее?
Напишите мне, чтобы получить инструкции по установке, советы по оптимизации и проверенные пресеты.

EagleEye — это больше, чем просто советник. Это ваш умный партнёр по торговле на MT4, созданный, чтобы адаптироваться, развиваться и приносить ясность в каждый шаг рынка."""

