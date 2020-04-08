Fractal Levels AM

Представленный индикатор является авторской разработкой на основе идеи заложенной в классический индикатор технического анализа - Fractals.

Индикатор Fractals позволяет определить значимую для анализа впадину либо вершину на графике цен рассматриваемого финансового инструмента.

Непосредственно фрактал на графике цены состоит из свечей, средняя из которых является либо самой высокой (фрактал вверх), либо самой низкой (фрактал вниз) из всех взятых для анализа свечей.

В оригинальном индикаторе для построения фрактала использованы пять свечей.

В отличии от оригинального индикатора, предложенный вариант индикатора позволяет самостоятельно настроить количество свечей с каждой из сторон от центральной свечи для идентификации фрактала.

Также, представленный индикатор идентифицирует три различных типа фрактала одновременно (параметры каждого из фракталов определяются пользователем).

В целом работа представленного индикатора состоит из четырех этапов:

Индикатор выполняет анализ фигур, которые формируются на графике цены;

Индикатор идентифицирует фракталы трех типов и отмечает их на графике цены;

Индикатор устанавливает уровень поддержки/сопротивления на основании значений идентифицированного фрактала;

Индикатор отображает уровень поддержки/сопротивления пока текущая цена не преодолеет значение фрактала.

Индикатор является отличным помощником для установки отложенных ордеров для входа/выхода из сделки.

Также индикатор позволяет идентифицировать на графике цены текущие тенденции трех типов (в соответствии с параметрами трех типов фракталов выбранных пользователем).

Индикатор ориентирован на опытных трейдеров знакомых с техническим анализом с применением фракталов.

Настраиваемые параметры:

L_Bar_1 - количество свечей слева от фрактала первого уровня необходимых для его идентификации;

R_Bar_1 - количество свечей справа от фрактала первого уровня необходимых для его идентификации;

L_Bar_2 - количество свечей слева от фрактала второго уровня необходимых для его идентификации;

R_Bar_2 - количество свечей справа от фрактала второго уровня необходимых для его идентификации;

L_Bar_3 - количество свечей слева от фрактала третьего уровня необходимых для его идентификации;

R_Bar_3 - количество свечей справа от фрактала третьего уровня необходимых для его идентификации.

Внимание: Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем. Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли. Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля. С уважением и наилучшими пожеланиями, Andriy Matviyevs'kyy

