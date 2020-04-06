Bienvenido, Trader! ¿Está buscando un EA que opere con la precisión de un inversor experimentado y la inteligencia de una automatización avanzada?

Presentamos Elirox Trading EA - un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen precisión, consistencia y crecimiento a largo plazo. Basado en la Inteligencia Artificial de Reversión de última generación, Elirox Trading EA analiza meticulosamente las estructuras del mercado, identifica los puntos de inflexión críticos y ejecuta operaciones sólo en las condiciones más favorables. Específicamente optimizado para AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD, este EA combina estabilidad, control y crecimiento, redefiniendo lo que realmente significa el trading inteligente y automatizado.

Seguimiento en vivo:

Supervise el rendimiento en tiempo real:(Haga clicaquí→)

Características principales

Optimización Multimercado Avanzada

Probado a fondo y optimizado a través de diversas condiciones de mercado para ofrecer estabilidad, adaptabilidad y alto rendimiento constante, incluso durante períodos de volatilidad extrema.

Algoritmo de inversión basado en inteligencia artificial

Aprovecha la tecnología patentada de inteligencia artificial para identificar con precisión las posibles zonas de inversión, lo que permite entradas precisas y una exposición al riesgo gestionada por expertos.

Interfaz elegante y fácil de usar

Diseñada de forma intuitiva para operadores de todos los niveles de experiencia, ofrece una configuración perfecta, una ejecución profesional y un funcionamiento sin esfuerzo.

Protección inteligente contra caídas

Detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanzan los límites de caída, protegiendo su cuenta en condiciones de mercado volátiles.

Tecnología de recuperación inteligente

Incorpora un sistema de autocuración que restablece gradualmente el saldo de la cuenta tras movimientos adversos, garantizando una recuperación y estabilidad constantes.

Gestión Dinámica del Dinero

Ajusta continuamente el tamaño de los lotes en tiempo real en función del saldo de la cuenta o del capital, proporcionando un control del riesgo de nivel profesional sin intervención manual.

Mecanismo de protección contra la volatilidad

Supervisa activamente la volatilidad del mercado y suspende temporalmente las operaciones agresivas durante los periodos inestables para preservar el capital de la cuenta.

Inteligencia de rejilla deprecisión

Implementa una estrategia de rejilla refinada que se activa sólo en condiciones óptimas, maximizando el potencial de beneficios y minimizando al mismo tiempo la exposición innecesaria.

Marco temporal optimizado

Específicamente diseñada para funcionar mejor en elmarco temporal M15.

Pares de divisas soportados

AUDCAD

AUDNZD

NZDCAD

Niveles de gestión del riesgo

Riesgo alto : 1000

Riesgo Medio: 2000

Riesgo bajo: 3000

Requisitos de la cuenta

Capital mínimo: $5 .000 - $10.000(Un capital más alto mejora la consistencia)

Apalancamiento : 1 :500

Broker Recomendado: Brokers ECN de bajo spread comoIC Markets para una ejecución óptima.

Métricas de rendimiento

Reducción máxima: Alto Riesgo: Hasta 75% Riesgo bajo: hasta el 25%.

Frecuencia de las operaciones: 1-3 operaciones al mes, centrándose únicamente en configuraciones de alta calidad.

Cada operación se ejecuta con disciplina, precisión y lógica, nunca con entradas aleatorias.

Guía de instalación

Adjunte el EA algráfico M15 de AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD. Elija su nivel de riesgo preferido y cargue el archivo de configuración correcto. ReinicieMT4 al menos tres veces para asegurar una inicialización completa.

Consideraciones importantes

Asegúrese de que su cuenta cumple los requisitos recomendados para obtener resultados consistentes.

Para archivos de configuración, documentación y detalles completos, visite elEA Elirox Trading en elMQL5 Market.

Descargo de responsabilidad:

Trading implica riesgo. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Opere siempre de forma responsable y dentro de su capacidad financiera.

¿Por qué elegir Elirox Trading EA?

Precisión. Disciplina. Inteligencia.

El EA Elirox Trading no es sólo un EA - es un sofisticado marco de comercio construido para los comerciantes que piensan estratégicamente.

No persigue al mercado, se anticipa a él.

No apuesta, crea estrategias.

No reacciona, sino que planifica.

Cada algoritmo está diseñado para analizar, adaptar y proteger su capital mientras persigue un crecimiento constante y sostenible.

Conel EA Elirox Trading, usted no sólo comercia, sino que domina el arte de la inversión inteligente.



