GOLD Max MT4

¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentarGOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso deXAUUSD (Oro/USD). No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ✨
✨ ¿Por qué elegir GOLD MAX?
🤖 Trading inteligente, centrado en el oro
-
🧠 Sistema de trading basado en tendencias con operaciones planificadas de antemano y oportunidades fiables
-
🔍 Lógica de trading totalmente transparente, sin miedo al backtesting ni a la verificación en vivo
-
⚡ Activadores de volatilidad avanzados y mecanismos de entrada en la estructura de precios
-
🛡️ Combinado con stop loss fijo y trailing take profit para un riesgo controlado
-
Compatible con Martingala, cuadrícula y otros modos de gestión monetaria
🚀 Flexible y listo para usar
-
⏰ Soporta múltiples marcos de tiempo: M5, M15, M30, H1, H2, H4
-
💻 Simplemente conecte al gráfico XAUUSD, establezca la preferencia de riesgo y comience a operar de forma automatizada
-
🎯 Se centra en la calidad del trading por encima de la frecuencia, acumulando beneficios de forma constante
Especificaciones técnicas
📈 Configuración de negociación
-
Instrumentos: XAUUSD (Oro/USD), compatible con USDJPY
-
Plazos recomendados: H1, H2, H4 (Oro), M30, H1 (USDJPY)
-
Versiones de plataforma: Metatrader 4 / Metatrader 5 soporte dual
-
Tipo de cuenta: Cuentas de cobertura
💳 Requisitos de capital
-
Depósito mínimo: $1000
-
Depósito recomendado: $1200
-
Apalancamiento mínimo: 1:400
-
Apalancamiento recomendado: 1:500
Entorno operativo
-
Requerido: VPS para funcionamiento 24/7
-
Brokers Recomendados: IC MARKETS, IC Trading, y otros brokers ECN/RAW/low-spread.
-
Precisión de cotización: Sólo compatible con brokers de cotización de oro de 2 decimales
Características principales
🎪 Funcionamiento independiente
-
Sin dependencia de noticias, indicadores o datos de terceros
-
Lógica de negociación de acción de precios pura
-
Ejecución de mercado, baja latencia
⚙️ Parámetros flexibles
-
Arquitectura modular para futuras ampliaciones
-
Área G integrada para la personalización de parámetros
-
Parámetros de grado AAAAA con más del 95% de porcentaje de victorias
🏷️ Precios y compra
Oferta por tiempo limitado
-
Precio actual:Oferta por tiempo limitado en la página！！！.
-
Aumento de precio: Aumenta en 300 dólares cada 10 copias vendidas
-
Precio final: $1999
🎁 Recomendación de parámetros de grado AAAAA
texto
【G1=750, G2=1100, G3=90, G4=20, G5=-1, G6=0】
Nota: el marco temporal H2 Oro mantiene una tasa de ganancias del 100% desde principios de año
⚠️ Notas importantes
📝 Recomendaciones de uso
-
Comenzar con los parámetros por defecto
-
Observar durante aproximadamente 6 meses para experimentar la estabilidad del sistema
-
Ajustar los parámetros según las preferencias personales de riesgo
🛡️ Descargo de responsabilidad
El comercio de divisas implica un riesgo significativo y puede provocar la pérdida de capital. Por favor, asegúrese de que:
-
Opere dentro de su tolerancia al riesgo
-
Utilice los sistemas EA de forma responsable
-
Probarlos a fondo antes de ponerlos en marcha
🌟 ¡Únete a la familia GOLD y experimenta los estándares de trading Quantum-Level Gold!
Estamos comprometidos a "liberar tus manos y rescatar a los traders que luchan con el trading en oro." A través de interfaces de trading optimizadas, plantillas y lógica subyacente, hacemos que sea fácil para todos comenzar y lograr ganancias consistentes.
¿Listo para dominar el mercado del oro? Añada GOLD MAX a su gráfico ahora, ¡y embarquémonos juntos en este dorado viaje de trading!
GOLD MAX - Especializados en Oro, Ganancia Inteligente para el Futuro 🥇
📞 Después de la compra, póngase en contacto con nuestro equipo para obtener soporte de instalación personalizado y configuración de compatibilidad
