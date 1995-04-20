Multi Pairs Indicator MT4

El indicador Multi Pairs Forex es una herramienta de negociación avanzada que permite a los operadores seguir y analizar el rendimiento de varios pares de divisas en tiempo real en un único gráfico. Consolida los datos de varios pares de divisas, proporcionando una visión general de las condiciones del mercado a través de diferentes monedas y le ayuda a ahorrar tiempo. Útil para varios estilos de negociación, incluyendo scalping, day trading y swing trading. Tanto si está monitorizando pares principales como EUR/USD, GBP/USD, o pares más exóticos, el Indicador Multipares es una valiosa adición a la caja de herramientas de cualquier operador. Multi Pairs Indicator se creó a partir de 5 indicadores de Forex diferentes añadidos a un único gráfico y funciona con los 9 pares más populares, que puede cambiar por otros si lo desea, simplemente cambie el nombre del par en los parámetros e introduzca uno nuevo. Después de comprar Multi Pairs Indicator, puede descargar inmediatamente este indicador desde el Mercado MT4-MT5 y empezar a usarlo porque todas las características están configuradas por defecto, no es necesario cambiar ningún parámetro. El Multi Pairs Indicator está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms. El Multi Pairs Indicator puede ser utilizado en pares de FX, CFDs y Criptomonedas.