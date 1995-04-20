Multi Pairs Indicator MT4

El indicador Multi Pairs Forex es una herramienta de negociación avanzada que permite a los operadores seguir y analizar el rendimiento de varios pares de divisas en tiempo real en un único gráfico. Consolida los datos de varios pares de divisas, proporcionando una visión general de las condiciones del mercado a través de diferentes monedas y le ayuda a ahorrar tiempo. Útil para varios estilos de negociación, incluyendo scalping, day trading y swing trading. Tanto si está monitorizando pares principales como EUR/USD, GBP/USD, o pares más exóticos, el Indicador Multipares es una valiosa adición a la caja de herramientas de cualquier operador. Multi Pairs Indicator se creó a partir de 5 indicadores de Forex diferentes añadidos a un único gráfico y funciona con los 9 pares más populares, que puede cambiar por otros si lo desea, simplemente cambie el nombre del par en los parámetros e introduzca uno nuevo. Después de comprar Multi Pairs Indicator, puede descargar inmediatamente este indicador desde el Mercado MT4-MT5 y empezar a usarlo porque todas las características están configuradas por defecto, no es necesario cambiar ningún parámetro. El Multi Pairs Indicator está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms. El Multi Pairs Indicator puede ser utilizado en pares de FX, CFDs y Criptomonedas.

Características:

  • Análisis en tiempo real
  • 5 indicadores forex diferentes añadidos a un único gráfico
  • 9 pares de divisas, con posibilidad de añadir pares diferentes a la lista
  • Panel claro con 9 pares e información sobre señales y alertas
  • El Indicador Multi Pares es una herramienta avanzada que le ayuda a ahorrar tiempo

Parámetros:

  • Opción para configurar los parámetros del indicador
  • Opción de añadir diferentes pares a la lista
  • AlertChart (true-false) - mostrar alertas en el gráfico cuando se detectan señales
  • AlertMail(true/false) - activación del envío de correo con una alerta cuando se detecta una señal
  • AlertMobile(true/false) - activación del envío de alerta para móvil cuando se detecta una señal

Información:
Plataforma: MetaTrader 4
TimeFrame:Cualquier timeframe
 Tipo de cuenta: Zero, Micro, Cent, Standard, Premium, RAW o ECN
Pares: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF, XAUUSD, BTCUSD

Actualizaciones:
La versión actual de este indicador es la 1.0. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

Precio:
El Indicador Multi Pares cuesta $79, y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms.

Productos recomendados
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador basado en el desequilibrio del tick-spread. TF: Funciona en todos los marcos temporales (de M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs (ajuste automático para pares JPY, Oro y CFD). Ajustes: TickWindow (200) – ventana de observación de ticks SpreadWeight (1.5) – ponderación del spread NormalizationPeriod (20) – periodo de normalización (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – niveles de alerta AlertCooldown (300s) – tiempo de enfriamiento de alerta Conclusión: Proxy Or
All Currency Strength Meter Crypto Exotic Metals
Emir Revolledo
3.5 (6)
Indicadores
Piensa en el par más raro que se te ocurra. Y te aseguro que este indicador puede calcular su fuerza. Este medidor de divisas calculará literalmente cualquier par de divisas, ya sean los principales pares, metales, CFD, materias primas, criptomonedas como Bitcoin/BTC o Ethereum/ETH e incluso acciones. ¡Nómbralo y lo tendrás! No hay par de divisas que este Medidor de Divisas pueda resolver. No importa lo raro o exótico es que la moneda, siempre será resuelto por este medidor de divisas que en tie
PipFinite Energy Beam
Karlo Wilson Vendiola
3.94 (17)
Indicadores
Pipfinite crea herramientas de trading únicas, de alta calidad y asequibles. Nuestras herramientas pueden o no funcionar para usted, por lo que le sugerimos encarecidamente que pruebe primero la versión demo para MT4. Por favor, pruebe el indicador antes de comprarlo para determinar si funciona para usted. Queremos tus buenas críticas, así que date prisa y pruébalo gratis... esperamos que lo encuentres útil. Combo Rayo de Energía con Swing Control Estrategia: Confirme las señales de swing pullb
PipFinite Razor Scalper
Karlo Wilson Vendiola
4.4 (47)
Indicadores
Pipfinite crea herramientas de trading únicas, de alta calidad y asequibles. Nuestras herramientas pueden o no funcionar para usted, por lo que le sugerimos encarecidamente que pruebe primero la versión demo para MT4. Por favor, pruebe el indicador antes de comprarlo para determinar si funciona para usted. Queremos tus buenas críticas, así que date prisa y pruébalo gratis... esperamos que lo encuentres útil. Combo Rasuradora con Láser Trend Estrategia: Scalp en la dirección de la tendencia Ver
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Hunter Pro for MT4
Evgeniy Zhdan
Indicadores
El indicador de tendencia notifica sobre la dirección de la microtendencia, el inicio de una nueva tendencia o una corrección. Adecuado para cualquier instrumento de negociación: pares de divisas, acciones, criptodivisas, futuros, etc. El indicador no cambia las lecturas (no redibuja). La señal sobre un cambio de tendencia llega lo más rápido posible. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Salir de un comercio con la señal opuesta se indica para un ejemplo. Puede cerrar sus operac
Currency Quote
Bott Consulting Group
Indicadores
Tendencia en tiempo real, precios y detalles de volumen en la esquina del gráfico actual. Este indicador muestra información útil sobre tendencias, precios y volumen en la esquina del gráfico actual. Con este indicador, usted obtiene en tiempo real la tendencia del mercado, los precios (Ask, Bid, spread, Open, High, Low, cambio desde el cierre de la barra anterior), y el volumen (actual, High, promedio). Una vez ejecutado el indicador, verá estos datos en tiempo real en la esquina superior derec
Currency Strength Meter MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicadores
Conocer la fuerza y la debilidad de cada divisa es vital para todo operador de Forex. Nuestro indicador Currency Strength Meter mide la fortaleza de ocho divisas principales (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) mediante el indicador Relative Strength Index, también conocido como RSI. El indicador Currency Strength Meter le muestra, de forma sencilla y rápida, cuándo una divisa está sobrevendida, sobrecomprada o en "zona normal". De este modo, podrá identificar qué divisa es la más fuerte y
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
Indicadores
Este indicador explora y muestra los pares de divisas que han alineado recientemente las medias móviles en un marco temporal determinado. Puede configurar qué pares escaneará el indicador. También incluye todo tipo de opciones de alerta. Alineación MA alcista = MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Alineación MA Bajista = MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Características Se adjunta a un gráfico y escanea todos los pares de divisas configurados y visibles en la Ventana de Observación del Mercado Puede monitorizar todos los tim
Hunter RD
Ruben David Santana Rodriguez
Indicadores
Este indicador trabaja de manera multitimeframe en periodos 1D y 4H , las señales son las siguientes : las entradas al mercado se dan cuando el indicador muestra color azul claro o azul para operaciones al alza , para operaciones a la baja , debe aparecer los colores naranja o rojo. Cuando el indicador tiene los colores amarillo o blanco , se debe evitar entrar al mercado ya que no hay una tendencia clara de mercado , el stop loss se coloca en el ultimo area de swing alto\bajo el take profit deb
New Bar Alarm Pro
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes de que se forme una nueva vela. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5/30/60/240 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilice la versión gratuita para comprobar su funcionalidad en operaciones reales. Parámetros de Entrada Alert_Or_Sound =Sonido ----- Elija alerta o sonido o ambos para que
GoldenProTrend
JETMIR BRUCI
Indicadores
Indicador muy preciso de la tendencia del mercado Ventajas fácil, agradable visual y eficaz de detección de tendencias dado Siempre oportunidades funciona en todos los pares de divisas, cripto, materias primas, acciones, índices funciona en todos los marcos de tiempo, pero mayor TF 1-4Hr es más eficaz !!!! WARNING !!!! This is trend indicator, it searching for trends in the market! You need patience and you may see loosing trades in a row but that is normal! Do not panick! Once you detect the
Volume Confirm Trend Zone
Suriya Thammalungka
Indicadores
Volumen Confirmar Tendencia Zona es el indicador para el filtrado de lado y confirmar la tendencia para ayudar a su sistema de comercio. Indicador puede utilizar todos los pares de divisas, cada marco de tiempo, y cada corredor. Usted puede ver la zona de tendencia cuando el color para cambiar en el indicador de volumen. Características Cuando el color cambia a azul: Zona de compra es una tendencia fuerte. Cuando el color cambia a rojo: Zona de venta es una tendencia fuerte.
Sessions Indicator Scanner
Ivan Espinosa
Indicadores
Si está cansado de saltar de gráfico en gráfico o de cargar un millar de pares de divisas en el terminal MetaTrader 4 restringido para ver cuáles son las mejores oportunidades de negociación de la Sesión Asiática, entonces el Escáner de Indicadores de Sesiones puede ser el indicador perfecto para usted. Basado en el entrenamiento Forex de Steve Mauro, el Indicador de Sesiones fue desarrollado para escanear todo el mercado Forex en la apertura de la Sesión de Londres y el cierre de la Sesión Asiá
Spread Record Analyzer
Toshio Ishimoto
Utilidades
Este indicador es una utilidad que puede generar spreads en un archivo CSV en tres formatos. En el caso de scalping, donde el spread afecta en gran medida al resultado de la operación, la especificación del spread del corredor de divisas que utilice es un punto importante a tener en cuenta. Dado que el valor del spread cambia mucho dependiendo de la zona horaria, el valor medio de los spreads anunciado oficialmente por el FX Broker no es muy útil. Es muy importante investigar la especificación d
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador Basic Support and Resistance es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ versión mt5 características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimización de
Symbol1 2Changer MT4
JIHUN NAM
Indicadores
Hola, Este es un panel de cambio de símbolo fácil. Esta es una versión completa de Symbol1 2Changer Los símbolos deben estar activos en su lista de Market Watch. Parámetros: SymbolList - puede añadir más símbolos con una coma(,) ratio - cambia el tamaño LineNumber - puede establecer cuántos símbolos se muestran por línea. button_width - modificar el tamaño del botón button_height - modificar el tamaño del botón Gracias.
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
BuySell zone
Peter Francois J Thijs
Indicadores
Las estrategias de ruptura son muy populares entre los operadores. Consisten en comprar un activo cuando rompe por encima de un nivel o venderlo cuando el precio rompe por debajo de un nivel. Este nivel puede ser una línea de tendencia , un máximo anterior, una media móvil u otra indicación. En el caso de una ruptura de caja, el indicador dibuja una caja que contiene los máximos y mínimos de las velas anteriores. El indicador LONDON BREAKOUT BOX te avisa cuando hay una ruptura de caja SOLO EN l
OPGTS Currency Strength Meter
Opengates Success International
3 (1)
Indicadores
OPGTS Currency Strength Meter es un indicador creado para medir y analizar la fortaleza de las divisas y transmitir la información al operador a través de una visualización gráfica de los índices de fortaleza de cada grupo de divisas por porcentaje. Cada barra que muestra representa la fortaleza o debilidad de la divisa. USO : Es útil de dos maneras para el trading: 1. Trading en solitario 2. Basket Trading (negociación de grupos de divisas) CÓMO UTILIZARLO EFICAZMENTE Trading en solitar
Moving Average Currency Strength Dashboard
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
El   tablero de fuerza de la moneda promedio móvil   es un indicador poderoso y completo que proporciona una visión profunda del impulso de la moneda a través de múltiples símbolos y marcos de tiempo. Esta sólida herramienta utiliza promedios móviles para identificar los puntos de cruce más recientes y realiza un seguimiento eficaz de la fortaleza de las divisas hasta el precio actual. Con su diseño intuitivo y su interfaz fácil de usar, este tablero ofrece una gran cantidad de información para
PipFinite Channel Flow
Karlo Wilson Vendiola
4.67 (3)
Indicadores
Pipfinite crea herramientas de trading únicas, de alta calidad y asequibles. Nuestras herramientas pueden o no funcionar para usted, por lo que le sugerimos encarecidamente que pruebe primero la versión demo para MT4. Por favor, pruebe el indicador antes de comprarlo para determinar si funciona para usted. Queremos tus buenas críticas, así que date prisa y pruébalo gratis... esperamos que lo encuentres útil. Combo Flujo de Canal con Medidor de Fuerza Estrategia: Aumente la probabilidad confirma
Currency Barometer MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Barómetro de Divisas es una herramienta única que mide la fuerza de dos divisas representadas en el par y compara la diferencia entre ellas. El resultado se muestra como un histograma en el que puede identificar de forma sencilla qué divisa es la más fuerte. Este indicador está diseñado para medir las fortalezas y debilidades de ocho divisas principales (USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, AUD y NZD) y funciona en 28 pares de divisas. El indicador utiliza el método CI (Commodity Channel
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper es un indicador diseñado para especulación y comercio a corto plazo, integrado en cualquier gráfico e instrumento financiero (monedas, criptomonedas, acciones, metales). En su trabajo utiliza análisis de ondas y un filtro de dirección de tendencia. Recomendado para usar en marcos de tiempo de M1 a H4. Cómo trabajar con el indicador. El indicador contiene 2 parámetros externos para cambiar la configuración, el resto ya está configurado de forma predeterminada. Las flechas gr
VictoryCPM
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador VictoryCPM (Currency Power Meter) mostrará la fuerza de los pares de divisas. El indicador se ha creado para aquellos operadores que prefieren operar con varios pares de divisas a la vez. Esta herramienta es capaz de mostrar en el gráfico de operaciones datos sobre la fuerza actual de varias divisas. El mercado de divisas tiene una estructura dinámica, por lo que las distintas divisas se influyen mutuamente. Por esta razón, para identificar el punto óptimo para crear una orden, es n
MT Unstoppable
Issara Seeboonrueang
Indicadores
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si necesita más información. Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta. Espero que lo anterior sea útil para usted. MT Unstoppable : es una estrategia de swing trade o tendencia mediante filtrado de señales con experiencia. indicador para operar por ti mismo TRADE: Forex MARCO DE TIEMPO: Todos los marcos de tiempo (No M1 , Introduciendo el marco de tiempo H1) SYMBOL PAIR: Todos los símbolos AJUSTES: TENDENCIA: Periodo, Zona d
Daily Average Retracement Dashboard PRO
Ruen Fei Chong
Indicadores
Daily Average - Retracement Dashboard   is an indicator that allows you to monitor more than one currency pairs at one time. This indicator is mainly for strategy that trade price retracement based on Resistance3/4 or Support 3/4. After apply this indicator to the chart window, it will hide the chart and display the currency pairs in a table form. There are several data shown on the table that will help trader know when to analyze the currency and do trade using retracement. The indicator will s
PipFinite Range Point
Karlo Wilson Vendiola
5 (6)
Indicadores
Pipfinite crea herramientas de trading únicas, de alta calidad y asequibles. Nuestras herramientas pueden o no funcionar para usted, por lo que le sugerimos encarecidamente que pruebe primero la versión demo para MT4. Por favor, pruebe el indicador antes de comprarlo para determinar si funciona para usted. Queremos tus buenas críticas, así que date prisa y pruébalo gratis... esperamos que lo encuentres útil. Atención Esta herramienta de negociación está diseñada específicamente para ayudar a la
Marketfx Profile
Mahmoud Helmy Sedik Mohamed Mansour
Indicadores
Un perfil de mercado es una técnica de gráficos intradiarios (precio vertical, tiempo/actividad horizontal) ideada por J. Peter Steidlmayer, operador de la Bolsa de Chicago ( CBOT), entre 1959 y 1985. Steidlmayer buscaba una forma de determinar y evaluar el valor del mercado a medida que se desarrollaba en el marco temporal del día. El concepto consistía en mostrar el precio en un eje vertical contra el tiempo en el horizontal, y el gráfico resultante suele tener forma de campana, con mayor acti
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Currency Index permite a los operadores visualizar cualquier índice de ocho divisas principales. Utiliza un cálculo especial que tiene en cuenta pares de divisas específicos y sus ponderaciones. Las ponderaciones por defecto se basan en los resultados de la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI. Gracias a esta ventaja, el operador puede ver la verdadera fuerza y debilidad de cada divisa. Nota: Si el indicador se utiliza en el Probador de Estrategias (versión demo), por fav
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador SuperTrend AI es una novedosa forma de tender puentes entre el método de aprendizaje automático K-means clustering y los indicadores técnicos. En este caso, aplicamos la agrupación de K-Means al famoso indicador SuperTrend. USO Los usuarios pueden interpretar el trailing stop de SuperTrend AI de forma similar al indicador SuperTrend normal. El uso de factores mínimos/máximos más altos devolverá señales a más largo plazo. (imagen 1) Las métricas de rendimiento mostradas en cada se
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Beast Super Signal
Dustin Vlok
4.73 (89)
Indicadores
¿Está buscando un potente indicador de compraventa de divisas que pueda ayudarlo a identificar oportunidades comerciales rentables con facilidad? No busque más allá de Beast Super Signal. Este indicador basado en tendencias fácil de usar monitorea continuamente las condiciones del mercado, buscando nuevas tendencias en desarrollo o saltando sobre las existentes. Beast Super Signal da una señal de compra o venta cuando todas las estrategias internas se alinean y están en 100% de confluencia entr
Otros productos de este autor
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Asesores Expertos
El mejor robot para operar con petróleo del mundo. Crude Oil Robot es el robot de trading indiscutible, de primer nivel, diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específicament
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
XA Risk Reward Ratio Tool MT5
MQL TOOLS SL
4.83 (23)
Utilidades
XA Risk Reward Ratio Tool MT5 es un algoritmo profesional que calcula el riesgo de cada transacción antes de finalizarla. Le permite estimar con precisión las ganancias y las posibles pérdidas. La herramienta profesional puede estimar los niveles de Take Profit y Stop Loss con increíble precisión, haciendo las inversiones más eficaces y seguras. Con Risk Reward Ratio Tool, con un solo clic puede realizar transacciones, cancelar posiciones, fijar la tasa de posición, establecer el punto de apertu
FREE
AX Forex Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
El indicador AX Forex MT5 es una sofisticada herramienta de negociación diseñada para proporcionar a los operadores un análisis exhaustivo de múltiples pares de divisas. Este potente indicador simplifica la compleja naturaleza del mercado de divisas, haciéndolo accesible tanto para operadores principiantes como experimentados. AX Forex Indicator utiliza algoritmos avanzados para detectar tendencias y patrones, y es una herramienta esencial para los operadores que deseen mejorar su rendimiento e
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
El indicador AX Forex MT4 es una sofisticada herramienta de negociación diseñada para proporcionar a los operadores un análisis exhaustivo de múltiples pares de divisas. Este potente indicador simplifica la compleja naturaleza del mercado de divisas, haciéndolo accesible tanto para operadores principiantes como experimentados. AX Forex Indicator utiliza algoritmos avanzados para detectar tendencias y patrones, y es una herramienta esencial para los operadores que deseen mejorar su rendimiento e
XP Forex Trade Manager MT5
MQL TOOLS SL
4.25 (8)
Utilidades
Forex Trade Manager MT5 simplifica la gestión de órdenes abiertas en MetaTrader 5. Si abre una nueva orden, el gestor establece automáticamente Stop Loss y Take Profit. Cuando el precio se mueva, entonces el programa podría mover el Stop Loss a Break Even (stop loss = precio de apertura) o Stop Loss en movimiento continuo (Trailing Stop) para proteger sus ganancias. Forex Trading Manager es capaz de controlar las órdenes sólo para los símbolos actuales (donde trabaja EA) o para todas las órdenes
FREE
XR Gartley Pattern Indicator MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Indicadores
El XR Gartley Pattern MT5 es un indicador que muestra y alerta del patrón Gartley detectado en el gráfico de velas. También muestra operaciones potenciales con Take Profit y Stop Loss calculados. Después de comprar XR Gartley Pattern Indicator, puede descargar inmediatamente este indicador desde el Mercado MT4-MT5 y empezar a usarlo porque todas las características están configuradas por defecto, no es necesario cambiar ningún parámetro. Además, hemos creado un grupo privado para los clientes qu
FREE
XE Forex Strength Indicator MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Indicadores
El indicador XE Forex Strengh MT5 muestra información visual sobre la dirección y la fuerza de una señal para el par actual y los marcos temporales elegidos (M5, M15, M30 y H1). Los cálculos se basan en múltiples factores y los resultados se muestran como un panel de color con barra de escala, valores numéricos y flechas. También se muestran los valores del precio actual y el spread del par. Se puede activar una alerta (en forma de correo electrónico o ventana emergente con sonido) para cada ma
FREE
One Click MT5
MQL TOOLS SL
Utilidades
One Click Close MT5 es un EA que le permite cerrar órdenes rápidamente. El EA muestra en el gráfico dos botones. El primer botón "Cerrar todas las posiciones" se utiliza para cerrar todas las órdenes abiertas. El segundo botón "Close Profit Positions" se utiliza para cerrar sólo las órdenes rentables. El EA cierra órdenes para todos los símbolos disponibles, no sólo para el símbolo del gráfico. En los parámetros del EA se puede establecer la distancia desde el marco superior del gráfico (Y Offse
FREE
One Click MT4
MQL TOOLS SL
5 (2)
Utilidades
One Click Close MT4 es un EA que le permite cerrar órdenes rápidamente. El EA muestra en el gráfico dos botones. El primer botón "Cerrar todas las posiciones" se utiliza para cerrar todas las órdenes abiertas. El segundo botón "Close Profit Positions" se utiliza para cerrar sólo las órdenes rentables. El EA cierra órdenes para todos los símbolos disponibles, no sólo para el símbolo del gráfico. En los parámetros del EA se puede establecer la distancia desde el marco superior del gráfico (Y Offse
FREE
XA Risk Reward Ratio Tool MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (8)
Utilidades
XA Risk Reward Ratio Tool MT4 es un algoritmo profesional que calcula el riesgo de cada transacción antes de finalizarla. Le permite estimar con precisión las ganancias y las posibles pérdidas. La herramienta profesional puede estimar los niveles de Take Profit y Stop Loss con increíble precisión, haciendo las inversiones más eficaces y seguras. Con Risk Reward Ratio Tool, con un solo clic puede realizar transacciones, cancelar posiciones, fijar la tasa de posición, establecer el punto de apertu
FREE
XP Forex Trade Manager Grid MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Utilidades
Forex Trade Manager Grid MT5 le ayuda a gestionar las órdenes y lograr el objetivo. Sólo tiene que colocar la primera orden con Take Profit, ejecutar EA y establecer en los parámetros de beneficio (pips) que desea obtener. EA será la gestión de sus posiciones, como se reunirán cantidad designada de pips. Es una estrategia para la gestión de operaciones manuales abiertas en el par actual. La estrategia añade posiciones a las operaciones abiertas actualmente en una gestión de cuadrícula (con la di
FREE
XP Forex Trade Manager MT4
MQL TOOLS SL
4 (6)
Utilidades
Forex Trade Manager MT4 simplifica la gestión de órdenes abiertas en MetaTrader 4. Si abre una nueva orden, el gestor establece automáticamente Stop Loss y Take Profit. Cuando el precio se mueva, entonces el programa podría mover el Stop Loss a Break Even (stop loss = precio de apertura) o Stop Loss en movimiento continuo (Trailing Stop) para proteger sus ganancias. Forex Trading Manager es capaz de controlar las órdenes sólo para los símbolos actuales (donde trabaja EA) o para todas las órdenes
FREE
XE Forex Strength Indicator MT4
MQL TOOLS SL
5 (5)
Indicadores
XE Forex Strengh Indicador MT4 muestra información visual sobre la dirección y la fuerza de una señal para el par actual y los plazos elegidos (M5, M15, M30 y H1). Los cálculos se basan en múltiples factores y los resultados se muestran como un panel de color con barra de escala, valores numéricos y flechas. También se muestran los valores del precio actual y el spread del par. Se puede activar una alerta (en forma de correo electrónico o ventana emergente con sonido) para cada marco temporal d
FREE
XR Gartley Pattern Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
El XR Gartley Pattern MT4 es un indicador que muestra y alerta del patrón Gartley detectado en el gráfico de velas. También muestra el comercio potencial con calculado Take Profit y Stop Loss, Timeframe H1. Después de comprar XR Gartley Pattern, puede descargar inmediatamente este indicador desde el Mercado MT4-MT5 y empezar a usarlo porque todas las características están configuradas por defecto, no es necesario cambiar ningún parámetro. Además, hemos creado un grupo privado para los clientes q
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario