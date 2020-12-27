Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances?
¿Cuenta Alice de Yandex?
Bueno, apenas... Hay una trama mucho más grande en el artículo. Alice tiene poca memoria y no mantiene la conversación en el contexto del tema o de la historia de todo el diálogo. Se aferra al formato estándar de chatbot de solicitud-respuesta. Cualquier consulta no estándar se reenvía a un motor de búsqueda. Su motor no tiene ningún vínculo con el mundo físico. En definitiva, no tiene ningún atisbo de tecnología de gráficos de conocimiento. Eso es lo que me pareció al tratar con él.
Si hablamos de IA conversacional, están bastante bien implementadas en los modernos bots promocionales, incluidos los de las tiendas. Los modelos cercanos a la liberación y la instalación en las tiendas reconocen las caras, recuerdan a los visitantes, recuerdan los hechos de la conversación (y las compras) y hablan en consecuencia. El mayor problema hasta ahora es cuando el promobot está rodeado de varias personas e intenta hablar al mismo tiempo. He visto tartamudear al hacer esto.
Me gustaría haber tenido la oportunidad de hablar con tales "promobots").
Fui brutalmente estafado hace unos años en un espectáculo infantil. Una chica controló con tanta habilidad un robot e imitó la comunicación que creí en la inteligencia artificial. Estaba hablando con un robot, un robot inteligente. No podía creer lo que veían mis ojos. Buscando en Google más tarde en casa, experimenté fuertes emociones. ¿Cómo puede un hombre adulto ser tan ingenuo
El método más fácil y eficaz para identificar una verdadera IA es formular preguntas que pidan explicaciones sobre las causas físicas de los fenómenos cotidianos ordinarios, por ejemplo: "explicar la razón física por la que las vacas no pueden volar". Un humano puede encontrar fácilmente la respuesta, pero ningún chatbot puede dar una explicación correcta y adecuada.
¿Por qué las vacas no pueden volar?
¿Le temes a las alturas, eh?
Te asustan las alturas, ¿eh?
¡Ahora sé con seguridad que no eres un bot! ))Por cierto, es más bien de naturaleza psicológica, y probablemente incluso psiquiátrica. Y el físico está un poco en otro plano. Así que quizás no seas un bot, sino un alienígena)).
Por ejemplo: "explicar la razón física por la que las vacas no pueden volar".
Si la IA no se basa en la lingüística, sino en las formas semánticas, puede explicar más que eso. Y en principio, esta cuestión está resuelta desde hace tiempo. Hay muchas cosas que no se anuncian y, aunque se lleve a debate público, no servirá de nada. Nadie lo encajará simplemente en la lógica habitual.
En mi opinión, el desarrollo de la IA no ha hecho ningún bien a la humanidad. Y se equivocan los que piensan que es interesante y emocionante. Sería mejor que estas tecnologías no hubieran progresado.
...Por ejemplo: "explicar la razón física por la que las vacas no pueden volar". Un humano puede encontrar fácilmente la respuesta, pero ningún chatbot puede dar una explicación correcta y adecuada.
Por cierto, la "astuta" Alicia respondería algo así como "¿qué te parece?".
Muy impresionado con este artículo sobre los cuboshttps://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ de 2017. Han pasado 3 años y ¿cuál es el progreso? ¿Dónde está la IA conversacional? ¿Por qué no se ha visto y oído todavía? Esta tecnología difícilmente podría ser clasificada u ocultada. ¿No han avanzado?
Cuando revisé el artículo, fue como si estuviera leyendo mis propios pensamientos narrados por otra persona. Salvo que no hay ni una pizca de filosofía en él, pero el nivel de comprensión de todo lo demás se sale de lo normal. Por eso me pregunto por qué no hay nada completo... ¿No tienes suficiente filosofía?))