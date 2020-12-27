Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 22
No descarta el punto - está buscando problemas con su propio dinero
Te equivocas, está buscando problemas con el dinero de los inversores.
No, no me equivoco - también hay que entender que él mismo es accionista, también pasa su tiempo en él (un hombre de ideas) - como nadie más encaja en el papel. )))
PS^ Sólo pensaba^ que buscarse problemas con el dinero de los inversores está bien????
En realidad, sí. Hay mucha gente que no sabe en qué gastar su dinero. Tienes que ayudarles.
Pero no tiene nada que ver con la inteligencia, artificial o natural.
De hecho, la inteligencia artificial se ha inventado y utilizado ampliamente desde hace tiempo.
Veis la televisión y leéis internet, os dice cómo hacer las cosas y todos lo obedecéis.
Su inteligencia se ha vuelto artificial).
Como pedir un préstamo e ir a Turquía...
Son mancuernas para el cerebro, cuantos más cubos más pesados.
Todo es diferente. Por lo general, los científicos no se preocupan por el dinero. Mira, ¿se ve así?
¿Crees que llegaría a casa del trabajo por la noche y escribiría estos vídeos? ¿O qué quieres decir?
Sólo trabaja como director de relaciones públicas))
No hay mucho de incorrecto en el problema....
Por ejemplo:
¿El fontanero...? ¿Está buscando problemas por el dinero de los inversores?
No, está haciendo un trabajo que entiende y le pagan por ello...
¿Inversor...? No entiende cómo trabajar en esta área específica, pero SABE que puede obtener beneficios aquí...
El comerciante sabe cómo ganar dinero en este sector, no sólo para él, sino también para el inversor... dado su capital (el del inversor) asignado a este sector...