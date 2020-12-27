Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 23
De hecho, la inteligencia artificial se ha inventado y utilizado ampliamente desde hace tiempo.
Veis la televisión y leéis internet, os dice cómo hacer las cosas y todos lo obedecéis.
Su inteligencia se ha vuelto artificial).
Hay una categoría de personas cuyo cerebro está en una caja y es utilizado por otras personas. La otra categoría es capaz de pensar y tomar decisiones por sí misma.
De alguna manera, lo principal es que todo el mundo habla de él y es discutido por todos...
No creo que eso sea cierto... Lo más probable es que no le importe lo que se diga de él o si alguien habla de él. El hombre tiene dinero e intereses, simplemente no se niega a nada :).
Lo que quiero decir es que no hay ninguna conspiración. Todo el mundo hace algo que le interesa. Algunos intentan fabricar un robot de ayuda, otros intentan replicar la naturaleza y explorar las posibilidades de crear inteligencia. Lo más importante es que no hay ninguna conspiración. Eso es lo que quería decir.
Seguramente, usted está suponiendo algún tipo de conspiración, como en las películas: en una habitación trasera con las ventanas tapadas con cortinas, a la luz de las velas, con un juramento, poniendo la mano sobre el corazón.
Y es sencillo, cuando unos que tienen más poder sobre otros no cuentan a los demás todos sus planes, ya es una conspiración. Pero tampoco es nada del otro mundo, todo el mundo lo hace, y los padres no cuentan a sus hijos todos sus planes, ni siquiera con respecto a esos mismos hijos.
Ah, ojalá. Pero es posible gestionar de tal manera que la gente piense que son sus pensamientos. Y justo en este momento es muy difícil afirmar que mis pensamientos, son mis pensamientos.
Sí, y los generadores psicotrónicos han sido utilizados por los zares desde la Edad Media: festivales masivos, procesiones, manifestaciones, y especialmente monasterios apoyados por el zar.
Es tan sencillo como eso,
Eso es lo que estoy diciendo. Eso fue parte de mi conversación con Sergei.
Mira a Jacques Fresco... Dice que las personas simplemente no pueden tener sus propios pensamientos, es decir, nos pensamos a nosotros mismos, pero pensamos dentro de los límites de nuestra visión del mundo, que está formada por el entorno que nos rodea. Se deduce que los pensamientos no son nuestros, pero no hay razón para las conspiraciones...
Bueno, esto es solo la opinión de un hombre, puedes estar de acuerdo con ella o no:)
Jacques Fresco ciertamente no tiene su propio pensamiento.