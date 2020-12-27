Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 9
Los científicos se divirtieron con ello, hay una lista de referencias al final. El punto para nosotros está en la escala de los números, que es imposible resolver un problema complicado en nuestra vida por simple enumeración en cualquier tiempo razonable. Es decir, no se puede programar describiendo secuencias. Es necesario conectar los mecanismos conocidos, que se observan en la naturaleza, o inventar los nuestros para los mismos años.
Lo que no puede ser un simple rebasamiento, quizás no sea un simple rebasamiento. En repetidas ocasiones me he preguntado por los programadores que piensan tan mal de su campo. Con esa actitud y esa perspectiva, en general es posible progresar, pero no muy lejos o no en la dirección del desarrollo. Y eres muy joven para tener una actitud tan destructiva en tu campo. :)
Es realmente más fácil utilizar los mecanismos existentes que crear otros artificiales. Ya he expresado esta idea aquí. No es que sea imposible crear algo nuevo, separado o incluso algo nuevo. Pero los objetivos son completamente diferentes. Así que manipulan lo que hay en la naturaleza. Sin tener en cuenta la vida o la muerte. No hay nada sagrado.
Lavida del universo es de unos 13.000 millones de años. ¿Lo logrará?
Me temo que no :(. De hecho, este número está tomado de la BBC - y es el límite matemático al que llegará la humanidad.... al menos por ahora..... Incluso es difícil de creer que el número no se puede escribir más de 10^10^123 bits (físicamente) - y ajustado que nunca en absoluto, ni siquiera después de miles de millones de años de desarrollo
En repetidas ocasiones me han sorprendido los programadores que piensan tan mal de su campo.
Pues mira, la experiencia carga la mente. Cuando la mente está limpia de conocimientos en un campo, se puede fantasear mucho. Cuando uno empieza a estudiar un campo, se familiariza con los límites de ese campo. Y te encierras en esos límites. El conocimiento te permite resolver problemas que antes no eras capaz de resolver, pero aterriza la mente, creando más pesimismo. Así es la retribución.
Lavida del universo es de unos 13.000 millones de años.
Hay un individuo que se puso en pose de loto. Me gustaría que se le quitara el hipo. :)
El tiempo no es un parámetro absoluto, Alexei. E incluso algunas esferas de la ciencia a veces tartamudean al respecto (aunque no pasa de ser un hipo). Y el Universo es también una noción condicional. Lo que quiero decir... cuando el programa establecido (y cualquier ciencia académica no es más que un programa establecido), limitado por una estrecha especificidad, empieza a definir desde su formato lo que no está prescrito, sale algo, que es irreal y no tiene sentido aplicar a los fenómenos y procesos, cuyas imágenes no se reflejan en sus matrices y algoritmos.
Esta expresión tuya, como la de los monos, parte de una X vacía, más allá de la cual puede haber un número infinito de valores no sólo lineales, sino también distintos de los lineales. Pero lleva a través de una fórmula matemática lineal a un valor específico. Y tales conclusiones no pueden ser calificadas de otra manera que de esquizofrenia...
Pues mira, la experiencia carga la mente. Cuando la mente está limpia de conocimientos en un área, se puede fantasear mucho de forma irreal. Cuando uno empieza a estudiar un campo, se familiariza con los límites de ese campo. Y te encierras en esos límites. El conocimiento te permite resolver problemas que antes no eras capaz de resolver, pero aterriza la mente, creando más pesimismo. Ese es el precio que se paga.
Sí, recuerdo en qué tropezaron nuestros intentos en el mismo hilo. Pero piense en esto: todos los descubrimientos más o menos significativos fueron realizados no por quienes cargaron sus cerebros con imágenes de las barreras de las que usted habla, sino por quienes superaron estas barreras a través de una visión directa del mundo, y no a través de las imágenes convencionales prescritas en una ciencia particular en un momento determinado.
¿Sí? Tendré que leerlo. ¿Dónde está escrito?
entra directamente en el buscador - hay tantas copias rotas que medio Internet está inundado... los matemáticos son divertidos y están tan colocados como nosotros :-)
también "el cerebro de Boltzmann", que a) probablemente lo era, b) si "a" es correcto, entonces estamos dentro de él, somos su paranoia :-)
hay medidas cantorianas, pero para tal cosa hay que tomarlo ya en el pecho
De hecho, ¿cómo ha ayudado la inteligencia artificial al mercado de valores?
https://www.mql5.com/ru/forum/86386
aún no hay un final a la vista.
pero tendrías que estar en el pecho para eso.
Vitaly, tienes una mente clara en esta área. Tal vez algunas de sus fantasías gratuitas encuentren confirmación. No voy a criticar de inmediato, para no espantar la idea.
¿Y con qué parámetros distingues las llamadas fantasías libres de una visión realista? ¿Cómo distinguir entre Zeland y Einstein, Newton o Galileo? ¿Si originalmente tienes, como dices, una "mente pura"?
Con una "mente pura" en la vena no hay nada que hacer en este mundo en absoluto. Se enloquecerá en fantasías gratuitas hasta conseguir las imágenes de objetivos, coordenadas y barreras que el régimen actual necesita.