Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 10
Cuando se trata de cómo se hace el brainstorming, suele haber expertos en el tema. Y si un genio trabaja, creo que sólo lo ve en su mente. Es posible que una persona no entrenada dé accidentalmente en el blanco, probablemente sí. Pero, ¿cuánto tiempo tardará? Todavía necesito una idea de qué buscar y dónde buscar.
De nuestra larga conversación, no entiendo muy bien, ¿buscamos algo o sólo intercambiamos opiniones?
¿Interfiere uno con el otro? A menudo sucede que incluso en diálogos aparentemente sin sentido, uno puede tropezar con ciertos descubrimientos. Una vez más, depende de los modos de percepción del portador. Alguien puede estar en modo ocio todo el tiempo y percibir cualquier dato como una opción para reírse o destacar su importancia.
Este es el engaño de los sentidos, con extremos inútiles que se unen, moviéndose a AD en un camino inútil.
Muy impresionado con este artículo sobre los cuboshttps://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ de 2017. Han pasado 3 años y ¿cuál es el progreso? ¿Dónde está la IA conversacional? ¿Por qué no se ha visto y oído todavía? Esta tecnología difícilmente podría ser clasificada u ocultada. ¿No han avanzado?
Cuando revisé el artículo, fue como si estuviera leyendo mis propios pensamientos narrados por otra persona. Salvo que no hay ni una pizca de filosofía en él, pero el nivel de comprensión de todo lo demás se sale de lo normal. Por eso me pregunto por qué no hay nada completo... ¿No tienes suficiente filosofía?))
Peter,
Si tu inglés es bueno, te recomiendo el canal de youtube temático de Alex Friedman.
En pocas palabras, el término IA ha sido desmontado por los mercadólogos, hay cámaras de teléfonos móviles con IA, los sistemas de reconocimiento facial también lo son, los equipos multifunción con inteligencia artificial detectan el tipo de documento que se escanea (pedido, nota, factura, etc., etc.). He aquí otro impresionante ejemplo del uso de la IA estrecha de Google https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&feature=youtu.be&t=59. Recientemente, Sberbank ha puesto en marcha un servicio de alerta telefónica para ofertas especiales.
La IA estrecha no ha sorprendido a nadie durante mucho tiempo. No hay ningún avance en la inteligencia artificial amplia o en la IA general y no se espera que lo haya.
¿Por qué no? Aquí hay un mono bastante inteligente discutiendo con un mentor.
"Inteligencia" es sólo una palabra. Lo artificial no puede ser inteligencia de verdad. Se trabaja con una base de conocimientos. Técnicas para recopilar "conocimientos", extraer datos de la base de datos y resumirlos. Esto es lo que se llama inteligencia artificial. En esta dirección se trabaja: cómo preparar la base de "conocimientos", cómo "extraer" rápidamente conocimientos de ella, cómo generalizarlos. En general, hay poco de interés, pero los militares no son infantiles.
Una ameba sin neuronas, porque ella misma es como una neurona, combina la función de la neurona con su cuerpo físico. También existe la fotosíntesis, y por alguna fuerza, las plantas se extienden y giran hacia la luz y rodean los obstáculos - no es peor que una ameba.
Oooh, eso es. Hay leyes en el mundo que son inteligencia. No se trata de inteligencia puntual humana, sino de inteligencia global. Difícilmente se puede repetir algo así. Si algunas partes del proceso están más o menos claras: las reacciones químicas, las leyes físicas (que también aceptamos con reservas), la comprensión de la fuerza motriz del mundo es un desastre.