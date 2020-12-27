Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 16

Me huele a sarcasmo, os voy a destrozar a todos aquí :-)))))))
Vitaliy Maznev:

Estoy pensando en otras direcciones, Alexander. Es triste ver a la gente superada por las aspiradoras...

¿Soy muy estúpido para ti? No juzgues y no seas juzgado.

 
El intelecto y la IA son conceptos inventados que no tienen casi nada que ver con la realidad que describen. El término es similar. La similitud es cuando la correlación parece estar ahí, pero realmente no lo está. Aquí pasa lo mismo. No hay correlación entre la descripción de la inteligencia y el trabajo del cerebro, al igual que no hay correlación entre la descripción de la IA y el trabajo del cerebro.
 
Alexsandr San:

¿Soy muy estúpido para ti? No juzgues y no seas juzgado

No te lo tomes como algo personal. Lo dije de manera general, no en referencia a ti. Es la segunda vez que tomas el lenguaje neutro como un insulto personal.

 
Alexsandr San:

No juzgues y no serás juzgado.

Maldita sea, estoy borracho, también))))) Esa es una buena). Los sentimientos están bien, y cuanto más profundos sean, mejor será el mundo))))

Vitaliy Maznev:

No te lo tomes como algo personal. Me estaba expresando en un sentido general como una cuestión de principios, no en referencia a usted. Es la segunda vez que tomas el lenguaje neutro como un insulto personal.

Gracias por la aclaración - realmente pensé que estabas siendo negativo hacia mí, ¡¡¡Lo siento!!!

 
Valeriy Yastremskiy:

Mierda, yo también estoy borracho ))))) Esa es una buena). Se siente bien, y cuanto más profundo es, mejor es el mundo))))

Aquí hay un montón de bohemios. Pero nadie me ha preguntado nunca. Eso es lo alarmante.... ¡¡¡¡¡si algo!!!!!
 
Alexsandr San:

Gracias por la aclaración - realmente pensé que estabas siendo negativo hacia mí, ¡¡¡lo siento!!!

No ocurrió tal cosa. Me parece bien, leo tus pronósticos y comentarios en general. Es que en este sentido estamos mirando en direcciones diferentes. Así que, la próxima vez que creas que me estoy insinuando, pregúntale al aspirante si fue él quien te dio la idea. :)

 

Te distraeré un poco de la controversia:) En comentarios anteriores en algún lugar de este hilo se hablaba del "cerebro de Boltzmann"... He leído un poco y me he encontrado con esta sugerencia:"Según el teorema del mono infinito, un mono abstracto que pulsa indefinidamente las teclas de la máquina de escribir acabará escribiendo un texto determinado en algún momento / © Wikipedia/Sociedad Zoológica de Nueva York".

Estoy muy interesado en esto, así que acabo de esbozar un script para escribir aleatoriamente el enésimo número de líneas con el enésimo número de caracteres... El resultado indica que se trata de una suposición muy, muy inverosímil:) ¿Quién piensa en ello?

Vitaliy Maznev:

Nunca ha ocurrido nada parecido. Me parece bien, leo tus pronósticos y comentarios en general. Es que en este sentido estamos mirando en direcciones diferentes. Así que, si la próxima vez crees que te estoy presionando, pregúntale al aspirante si te ha metido la idea en la cabeza. :)

Gracias, ..... Es agradable hablar con gente normal.

