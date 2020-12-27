Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 59
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
De hecho, la relación depredador-presa no ha desaparecido, sino que se ha trasladado al contexto de estructuras socioeconómicas más complejas; el "cerebro reptiliano" está presente con nosotros todos los días y se enciende en determinados momentos; el hombre sigue siendo el mismo depredador sólo que con un sistema nervioso muy aumentado, y con una retroalimentación positiva en cuanto a la agresividad, a pesar de que las religiones abrahámicas han intentado convertirlo en un "devorador de plantas" durante un par de milenios, pero no funcionó...
De hecho, la relación depredador-presa no ha desaparecido, sino que se ha trasladado al contexto de estructuras socioeconómicas más complejas; el "cerebro reptiliano" está presente con nosotros todos los días y se enciende en determinados momentos; el hombre sigue siendo el mismo depredador sólo que con un sistema nervioso muy aumentado, y con una retroalimentación positiva en cuanto a la agresividad, a pesar de que las religiones abrahámicas han intentado convertirlo en un "devorador de plantas" durante un par de milenios, pero no funcionó...
Sí... O bien los instintos están al servicio de la Razón, ayudándola a sobrevivir, o bien la Razón está al servicio de los instintos, degenerando y volviendo al elemento animal, perdiendo la moral y la conciencia de sí misma. )
Aquí hay un interesante post de 2008 de Yurixx:
Aparte del camino natural del desarrollo humano, hay otros dos aspectos que se relacionan con esta situación: la voluntad humana y la libertad de elección. Ambos son un regalo de Dios. Sin embargo, la forma en que una persona hace uso de este Don depende exclusivamente de ella, en plena conformidad con su libertad de elección. Todo el mundo queda atrapado en esto. La ignorancia, el desconocimiento, la inconsciencia, la visión limitada del mundo llevan a que el hombre sepa muy poco (o nada) de lo que hay más allá de su voluntad. Piensa: "Si lo quiero, eso es lo principal, en conseguirlo, en satisfacer mis deseos, ese es el sentido de la vida. Y consigue aquí todo el alcance de la experiencia tan amarga que escribió SK. No se sabe cuántas vidas tendrá que pasar para darse cuenta de que sus deseos son sólo una moya, un mokrok de la vida. Y luego, cuántas vidas más se necesitarán para trabajar todo lo que ha hecho. Hay una razón por la que el pecado de la ignorancia es uno de los siete mortales pecado en la Ortodoxia, y con la misma fuerza está presente en el Budismo, el Lamaísmo, el Taoísmo y todas las ramas del Camino Espiritual.
En 2005, en verano, conocí a un hombre que estudió qigong con Mantek Chia, era instructor certificado y tenía derecho a enseñar varias etapas de muchas prácticas de Mantek. Como lo había hecho por mi cuenta, me interesó participar en el seminario y llegué a conocerlo bastante bien. No he enumerado todas sus habilidades, también era un sanador, podía sentir perfectamente las energías del paciente, las levantaba sin más. También era muy bueno trabajando con la energía, absorbiéndola como una esponja de diferentes fuentes. Resultó que podía extraer energía de una persona o volcar su propia negatividad en ella.
Imaginen mi asombro cuando descubrí que era un gran bebedor. Le dije: "¿Cómo puede ser? Después de todo, según Manteca la acumulación de energía es necesaria para transformarla hacia arriba, para transformar el qi en energía espiritual". Pero por alguna razón, él no estaba interesado en eso. Le interesaban el dinero y las mujeres, se deleitaba en los aspectos energéticos de la interacción con la gente y también en el hecho de que el hombre común no tiene ningún control sobre estos procesos y, por tanto, es un juguete inconsciente y ciego en sus manos. Mientras ayudaba en una cosa, rompía muchas otras. El daño que infligió a las personas en el plano del alma y del espíritu fue muchas veces mayor que el beneficio que aportó a la salud. Y todo ello acompañado de una acumulación de energía.
Pero como la energía no iba a ninguna parte, al cabo de un tiempo empezó a reventar, a volverse abrasivo, irritable y a sentirse irresistiblemente atraído por la botella. Una vez que se tomaba una o dos copas, no podía parar. Perdería la cordura por completo. Bebía sin parar durante 7 o 10 días, no comía nada, vivía como un indigente en la calle, nadie sabía dónde, sólo volvía a la realidad hasta que "quiero más y voy a beber". Sólo volvía a entrar en razón hasta que estaba completamente agotado. Y entonces el ciclo volvió a empezar: me limpié, engordé, empecé a trabajar y a ganar dinero, encontré a otra mujer, ¡volví a montar en el caballo! El ciclo completo duró entre 3 y 4 meses. ¡Y le gustaba una vida así, no quería cambiar nada: ¡es la clase! en la pasión, brillante, tan llena como quiero! Incluso en la mierda total, en un charco de su propia orina - ¡y es genial! Esos eran sus valores y sus objetivos.
Terminó como le dije. En el verano de 2006, estaba enterrado. No, no, estaba más o menos bien de salud. El hombre sabía cómo trabajar con las energías. Pero durante otra juerga fue a por alguien y se golpeó en la cabeza con un trozo de tubería. Entró en cuidados intensivos, salió un mes después y fue enterrado dos meses más tarde.
Fue una lección interesante para mí. Resulta que no es tan importante el tipo de práctica que hace una persona como para qué la hace y cómo utiliza lo que obtiene de ella. Posteriormente, me encontré con casos similares más de una vez: empecé a verlos y a entenderlos.
Si lo traducimos en una analogía, es así. Imagina una competición de boxeo entre adolescentes. Y aquí, un hombre completamente crecido y sano se acerca a ellos. Y esconde nudillos de bronce en sus guantes. Eso es más o menos lo que parece la mínima ventaja que tiene una persona en la comunicación con los planes sutiles. Y entonces empieza a golpear a los tipos en el ring. ¿Y por qué? ¡Porque quiere conseguir la copa y el dinero del premio! ¿Y sabes cómo mirarán las chicas al campeón? Sin embargo, el árbitro en este ring nunca se equivoca. Y su justicia no tiene defectos. Y su decisión no puede ser impugnada. Puede descalificar a una chica hasta el final de la competición. O por el resto de su vida. Y para todos los siguientes. Y esto se aplica tanto al uso de las paraofertas en el mercado de divisas como a su uso en la interacción humana.
El "trato con el diablo", del que todo el mundo ha oído hablar pero que la mayoría considera un susto religioso, es en realidad un fenómeno común, muy común. Cada vez que una persona, al hacer su libre elección, prefiere valores inferiores (por ejemplo, valores materiales) a valores superiores (por ejemplo, valores espirituales) obtiene lo que quiere. Pero para esto, por supuesto, hay que pagar. De lo contrario, la ley de conservación de la energía simplemente no podría existir. Y el pago "material por material" no funciona aquí - esto no es Forex. Hay que dar algo que no se puede comprar por ningún valor material. Por eso se llama "valores superiores". Desgraciadamente, poca gente lo entiende y pocos piensan en ello. Y luego se preguntan: ¿por qué tenemos dinero pero no felicidad? ¿por qué el karma es tan malo? etc.
//--------------------------------------------------------------------
Leer el tema:https://www.mql5.com/ru/forum/103287
Como la gente solía escribir en este foro... ¿Dónde están ahora...?
P.D. La historia resaltada en amarillo trata justamente de cómo la Razón puede servir a los bajos instintos.
P.S.S. En el contexto de nuestro tema, la IA nunca adquirirá cualidades similares a las de ese extraño tipo.
Aquí hay un interesante post de 2008 de Yurixx:
Es que la gente es muy inconstante y está construyendo una cárcel mental propia
te divertirás, te alimentarás - si eres un mago y un caos.
Los tiempos del rasputinismo y el ocultismo nunca se superan. Parece que se transmite a nivel genético.
La sustitución de conceptos es siempre la base de la creencia..... corpo.... religo... familiar... y todo tipo de cosas. la verdad no está ahí en primer lugar))))
Aquí hay un post interesante de 2008...
Los días de Rasputín y el ocultismo aún no han pasado. Parece que se transmite a nivel genético.
¿Sin biocampo, sin chakras, sin canales de energía?