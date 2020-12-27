Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 58
El motor en sí tiene poco interés, pero como interfaz entre una IA real (si es que alguna vez se crea) y un humano, es muy bueno, es decir, análogo al centro del habla del cerebro.
Una red neuronal es algo que divide el espacio de características en regiones durante el entrenamiento. A partir de esta propiedad es posible construir (enseñarla), diversas tareas aplicadas, como la clasificación, la aproximación, la optimización, el clustering, etc. Por supuesto, cada una de estas tareas puede ser resuelta por el aparato matemático especializado - aproximar por el método de los mínimos cuadrados, optimizar por métodos de programación lineal, agrupar por la partición de Voronoi, etc., pero el NS lo hace por sí mismo, sin saber nada del aparato matemático que está en la solución matemática de esta tarea. Lo principal es elegir correctamente un objetivo de entrenamiento y configurar correctamente el espacio de características.
Otra cualidad notable de la NS, que explica por qué está tan extendida en la naturaleza, es su simplicidad natural y que incluso la arquitectura primitiva más simple, un perceptrón de una capa de Rosenblatt, puede realizar muchas tareas, por supuesto, bajo la restricción de la linealidad de la división en el espacio de características. Pero esta limitación sólo fue alcanzada por la evolución cientos de millones de años después de la aparición de la NS más simple.
Es posible imaginar que todo sucedió aproximadamente así - después de que se formara una estructura bastante complicada de una célula en el curso de la evolución, empezaron a aparecer en ella, por un lado, receptores para la luminosidad, la temperatura, la salinidad, etc., y, por otro lado, mecanismos ejecutivos que permitían cambiar el lugar en el espacio en función del estado de los receptores. Conectando las señales de los receptores a través de un determinado sumador y transmitiendo las órdenes a la salida del mismo al mecanismo actuante, aquí se produce un milagro: aparece un prototipo de la NS elemental.
.
Sus coeficientes de peso fueron seleccionados y fijados por selección natural. Así es como evolucionó el comportamiento reflexivo. A medida que los organismos se vuelven más complejos y el control se especializa en un solo órgano, el cerebro, el comportamiento se vuelve más complejo. En principio, los grandes complejos de sistemas reflejos pueden realizar comportamientos muy complejos, pero su optimización requiere una selección a lo largo de decenas de miles de generaciones y millones o incluso miles de millones de individuos.
Para eliminar esta contradicción, se está dando el siguiente paso revolucionario: el cerebro es capaz de un comportamiento reflexivo condicionado. Ahora, en el transcurso de una sola vida, el individuo puede optimizar su propio comportamiento en respuesta a su entorno.
Se produce una "carrera armamentística" evolutiva: se seleccionan comportamientos cada vez más complejos en los sistemas depredador/presa. En algún momento, para gestionar los comportamientos complejos y priorizar los objetivos, se necesita una interfaz especializada en el cerebro -la mente- para predecir el comportamiento de otras especies y hacer suposiciones sobre la presencia de enemigos o alimentos.
Al cabo de decenas de millones de años, la evolución de esta interfaz y el aumento de la capacidad de generalización condujeron a la aparición de la conciencia: la autoconciencia, el "yo". En mi opinión, sólo después de la aparición de la propiedad de autoconciencia de una IA, ésta se convertirá en una mente no biológica.
La evolución de esta interfaz, el aumento de la capacidad de generalización, después de decenas de millones de años, ha conducido a la aparición de la conciencia dentro de la conciencia: la autoconciencia, su propio "yo". En mi opinión, sólo después de la aparición de la autoconciencia en una IA, ésta se convierte en una mente no biológica.
La autoconciencia también es sólo una suposición hasta ahora, no se ha demostrado que sea exacta o no en un árbol. En principio, ya es posible establecer una tarea para que cualquier sistema se evalúe a sí mismo. El coche, que es el motor. Alice, cuántas personas están satisfechas/descontentas según la encuesta. Y ahí tienes la autoconciencia))) de forma simplificada.
Alice cómo te calificas a ti misma, a ver. Wow, simplemente as how))))) 999% me quieren))) Oh, hombre, gracias a Dios que no es Vanya).
(Muy bien, eso es todo.)
