Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances?
И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает.
Por cierto, se trata de una combinación que se puede programar sin necesidad de utilizar material en vivo. Y no es mucho más complicado (en mi opinión, claro) que utilizar una ameba para este fin.
Es posible distribuir, por ejemplo, en lugar de masa nutritiva, un determinado fondo de energía, al que reaccionarán los nanobots. Al mismo tiempo, podemos darles una segunda tarea: evitar otro fondo alternativo.
Así que lo que está diciendo es que la IA como idea es un producto de un mercado tecnológico en crecimiento, y como cualquiera de sus productos, tarde o temprano se convertirá en una cosa del pasado cuando la atención y el interés en ella disminuyan? Y en consecuencia, nadie invertirá un céntimo en el desarrollo de la IA porque los "donantes" del mercado se enfriarán, como en su día se enfriaron para volar a la luna?
Es un punto de vista interesante. No he analizado la cuestión desde ese punto de vista.El bombo se va - la IA muere))
Sí.
No sé qué decir a eso. Tengo que pensarlo...
Pues sí, es un comportamiento complejo, y no se repetirá exactamente la próxima vez. Esta es la diferencia entre un ser vivo y un programa.
Si relees y reproduces el ejemplo anterior en tu mente, comprenderás básicamente que depende de las tareas y las herramientas. Si se sustituye la ameba por nanobots, su comportamiento tampoco se repetirá, ya que generará su comportamiento en función de la situación.
No sé qué decir a eso. Tendré que pensar en...
¿Qué hay que objetar? Pregunta de qué dedo sacó Zeland eso. Si su dedo...
Si sustituyes la ameba por nanobots
¿Qué controla los nanobots?
Un programa. Y se puede descargar directamente en ellos y entonces funcionarán de forma autónoma. O puedes sincronizarlos de forma inalámbrica y ajustarlos en tiempo real. Entonces no será una red autónoma sino interactiva :)Aquí sólo hay dos tareas. Y ambos son simples: 1) Seguir y absorber un fondo, 2) Evitar un segundo fondo.
¿Cómo puede un programa provocar una diferencia en la acción? Lo que se necesita es obtener una variedad constante en las opciones disponibles.
Mirando a la naturaleza, hemos copiado la neurona y el algoritmo genético. Esas son las cosas que producen la diversidad consciente. Pero aquí hay una ameba que demuestra que se puede hacer sin una neurona. ¿Podría ser esta la tercera opción? Permítenos, Vitaly, que te propongas un análogo de software.