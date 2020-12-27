Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 25

Dmitry Fedoseev:

No se trataba de encaramarse a los que venían.

Al contrario. Llegaron y animaron a los que estaban.
 
Artyom Trishkin:
Al contrario. Llegaron, y mojaron a los que estaban.

Sobre los que no han estado.

 
Artyom Trishkin:
Lo cierto es lo contrario. Vinieron y pagaron a los que estaban.
Dmitry Fedoseev:

Sobre los que no han estado.

No importa cómo lo gires, es lo mismo))))

 

La inteligencia artificial después de 2020. Mikhail Burtsev


 
Aleksei Stepanenko:

La inteligencia artificial después de 2020. Mikhail Burtsev


Eso es, me estás haciendo enojar. Esto es una mierda. Voy a coger mi cámara y grabar un vídeo para esta noche. Lo publicaré.
 

un buen artículo sobre el tema:

Inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje automático en marketing: cuál es la diferencia

Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение | Блог Mail.Ru Cloud Solutions
Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение | Блог Mail.Ru Cloud Solutions
  • 2019.02.22
  • Станислав Макаров
  • mcs.mail.ru
Искусственный интеллект (ИИ) сейчас на волне хайпа и, в отличие от блокчейна, падения интереса к теме пока не наблюдается. Это значит, что нас продолжат бомбардировать удивительными сообщениями из мира ИИ – то вселять надежду на скорое всеобщее благоденствие, то пугать апокалипсисом восстания машин в духе Терминатора. Чем отличается нейросеть...
 
El vídeo ha sido grabado. Procesamiento en curso. Espera.
 
Mihail Marchukajtes:
Vídeo grabado. Procesamiento en curso. Espera.
Ahí tienes, ¡esa es otra cosa! No es muy informativo balbucear en


Igor Makanu:

un buen artículo sobre el tema:

Inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje automático en marketing: cuál es la diferencia

 

Me disculpo de inmediato por la calidad del sonido. Por más que lo intenté, no pude bajar el ruido.

Y sí, esto es únicamente mi opinión con la que puedes no estar de acuerdo y estoy encantado de escuchar tus argumentos.


 
Mikhail, ¡bien hecho! ¡Ambos emocionalmente felices de escuchar y ver, y esencialmente de acuerdo! ¡Bravo!
