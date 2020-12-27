Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 25
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No se trataba de encaramarse a los que venían.
Al contrario. Llegaron, y mojaron a los que estaban.
Sobre los que no han estado.
Lo cierto es lo contrario. Vinieron y pagaron a los que estaban.
Sobre los que no han estado.
No importa cómo lo gires, es lo mismo))))
La inteligencia artificial después de 2020. Mikhail Burtsev
La inteligencia artificial después de 2020. Mikhail Burtsev
un buen artículo sobre el tema:
Inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje automático en marketing: cuál es la diferencia
Vídeo grabado. Procesamiento en curso. Espera.
un buen artículo sobre el tema:
Inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje automático en marketing: cuál es la diferencia
Me disculpo de inmediato por la calidad del sonido. Por más que lo intenté, no pude bajar el ruido.
Y sí, esto es únicamente mi opinión con la que puedes no estar de acuerdo y estoy encantado de escuchar tus argumentos.