Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 34
Y, sobre todo, no digo que la intelectualización de las máquinas no sea posible. Decía que la tecnología actual no lo permitirá hasta que no se resuelvan los problemas que he expresado. Se mencionó a los chinos, sé que están trabajando en ello. Pero hasta que las máquinas no pasen la prueba de Tureign, son algoritmos generalizadores, pero en cuanto la pasen, serán intelectuales. ¿Alguna pregunta?
La prueba de Younagyrgyn es ciertamente valiente. Mikhail, hermano... date cuenta. A partir de esta opción te hablaría en base a lo impreso
Además, la inteligencia artificial no se llevará el crédito. Aunque creo que es una ventaja... pero todavía..... si estamos hablando de la diferencia :-)
¿Tu información, Mikhail? La IA no se atribuirá el mérito.
No es inteligencia artificial, sino una demostración de un algoritmo genético. Los coches de carreras, quizás quien no los haya visto.
Pero estamos hablando de cosas altas,
Oh, perdón, acaba de llegar, no lo sabía. Lo leeré en un minuto.