Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 34

Mihail Marchukajtes:
Y, sobre todo, no digo que la intelectualización de las máquinas no sea posible. Decía que la tecnología actual no lo permitirá hasta que no se resuelvan los problemas que he expresado. Se mencionó a los chinos, sé que están trabajando en ello. Pero hasta que las máquinas no pasen la prueba de Tureign, son algoritmos generalizadores, pero en cuanto la pasen, serán intelectuales. ¿Alguna pregunta?

La prueba de Younagyrgyn es ciertamente valiente. Mikhail, hermano... date cuenta. A partir de esta opción te hablaría en base a lo impreso

 
Además, la inteligencia artificial no se llevará el crédito. Aunque creo que es una ventaja... pero todavía..... si hablamos de la diferencia :-)
 
Vitaliy Maznev:

Lo siento, no estoy familiarizado con este tipo de test.... Me da miedo incluso buscarlo en Google. Me temo que me mandará a la mierda :-)
 
Mihail Marchukajtes:
¿Tu información, Mikhail? La IA no se atribuirá el mérito.

 
A juzgar por la información de Internet, creo que el coche se volverá inteligente cuando quiera matarnos. :-) Demasiada negatividad en general y su deseo será una reacción natural del cuerpo :-) Skynet, no se puede vender :-))))))
 
Vitaliy Maznev:

Bueno, tú preguntas qué puede la IA y qué puedo yo. únicamente en este contexto :-)
 

No es inteligencia artificial, sino una demostración de un algoritmo genético. Los coches de carreras, tal vez los que no los han visto.


 
Aleksei Stepanenko:

Tengo... divertido en realidad..... El hecho de aprender está a la vista. Pero estamos hablando de alta materia, que por cierto la IA no puede entender en esta etapa :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Superar el test de Turing depende en gran medida de las capacidades intelectuales de quien lo realiza, no sólo de la máquina). Con uno el prog pasará la prueba, y con otro fallará.
 
Mihail Marchukajtes:
Pero estamos hablando de cosas altas,

Oh, perdón, acaba de llegar, no lo sabía. Lo leeré en un minuto.

