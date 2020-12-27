Inteligencia Artificial 2020: ¿hay avances? - página 2
Si la IA no se basa en la lingüística, sino en las formas semánticas, puede explicar más que eso. Y en principio, esta cuestión está resuelta desde hace tiempo. Hay muchas cosas que no se anuncian, y aunque se discutieran públicamente, no servirían de nada. Nadie lo encajará simplemente en la lógica habitual.
En mi opinión, el desarrollo de la IA no ha hecho ningún bien a la humanidad. Y se equivocan los que piensan que es interesante y emocionante. Sería mejor que estas tecnologías no progresaran.
Todo ha llegado y muchos lo han disfrutado durante mucho tiempo. Otros simplemente no saben mucho al respecto. Sí y el propio sistema cognitivo es fundamentalmente inconsciente. De lo contrario, se habría dado cuenta de muchas cosas hace tiempo. Pronto no habrá nada que notar. Yo mismo no estoy en contra de la IA y los algoritmos. Tengo aversión a esas estructuras destructivas que poseen y tienen derechos exclusivos sobre estas tecnologías. Para la comodidad y el desarrollo humano estas tecnologías si se utilizan y se utilizarán en parte, será en bagatelas y por último.
Apoyo a Vitaly. Hay una hipótesis que intenta explicar la paradoja de Fermi. Esta paradoja consiste en que no vemos signos de vida en el Universo aunque hubo tiempo suficiente de su existencia y posibilidades. Así, una hipótesis sugiere que las civilizaciones nacen y desaparecen rápidamente sin conocerse. Existe un mecanismo universal para la desaparición de todas las civilizaciones. Porque ninguno ha sobrevivido. ¿Por qué no sobreviven? ¿Somos los siguientes?
Otras formas de vida no son realmente un tema relevante para este recurso. Pero tampoco está todo tan claro en este ámbito. :)
Hasta la fecha, las limitaciones "mentales" de la IA le han impedido conquistar todos los nichos de la actividad humana, pero esto es temporal. De hecho, aún no hemos llegado al nivel de la "inteligencia" de un perro, pero dada la velocidad y la escala de la investigación en este campo, es concebible que superemos a los monos muy rápidamente.
Yo mismo no me opongo a la IA ni a los algoritmos. Tengo aversión a esas entidades destructivas que poseen y tienen derechos exclusivos sobre estas tecnologías.
Ah, lee tu siguiente post. Entonces no lo apoyo.
De hecho, aún no hemos llegado al nivel de la "mente" de un perro, pero dada la velocidad y el alcance de la investigación en este campo, podemos suponer que superaremos la mente de los monos muy rápidamente.
Pido disculpas de antemano, ¿a qué se refiere con "nosotros"? ¿La IA, sus desarrolladores o usted mismo como miembro de la especie humana? :)
Humanidad). (Yo soy, por así decirlo, parte de ella, y por lo tanto me refiero también a mí mismo. :)))