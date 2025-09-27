L'Indice del Volume delle Esportazioni t/t riflette le variazioni del volume delle merci esportate e riesportate dalla Nuova Zelanda nel trimestre riportato rispetto al trimestre precedente. Le merci partecipano al calcolo dell'indice in base alla loro importanza finanziaria nel totale delle esportazioni nazionali. La crescita del volume delle esportazioni è un'indicazione della crescita dell'attività commerciale del paese e quindi può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari neozelandesi.

