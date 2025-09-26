L’indice de la Construction PMI (Indice des Directeurs d’Achat) en France est compilé et publié par IHS Markit. L’indicateur affiche le niveau d’activité des directeurs des achats du secteur de la construction du pays.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les évolutions dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Ainsi, ils sont parmi les premiers à voir quand les conditions évoluent pour le meilleur ou pour le pire. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Le calcul de l’indice PMI est axé sur les données recueillies à partir des réponses mensuelles aux questionnaires envoyés aux responsables des achats dans plus de 150 Français entreprises de construction qui apportent la plus grande contribution au PIB. Les dirigeants sont invités à caractériser les conditions commerciales et économiques actuelles dans le secteur national de la construction. Le questionnaire couvre les variables économiques suivantes :

Activité générale de l’entreprise

Activité de construction immobilière

Activité de construction commerciale

Activité de génie civil

Nouvelles commandes

Emploi

Quantité d’achats

Délais de livraison des fournisseurs

Prix des intrants

Travail avec des sous-traitants (activité, disponibilité, tarifs, qualité)

Production future à court terme

Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données demeurent les mêmes. L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur de la construction. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité et de l’inflation dans le secteur de la construction. La croissance de l’indice PMI de la construction est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs: