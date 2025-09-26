CalendrierSections

Indice Markit France des directeurs d’achat (PMI) de la construction (S&P Global France Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
France
EUR, Euro
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 46.7
39.7
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
46.7
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de la Construction PMI (Indice des Directeurs d’Achat) en France est compilé et publié par IHS Markit. L’indicateur affiche le niveau d’activité des directeurs des achats du secteur de la construction du pays.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les évolutions dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Ainsi, ils sont parmi les premiers à voir quand les conditions évoluent pour le meilleur ou pour le pire. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Le calcul de l’indice PMI est axé sur les données recueillies à partir des réponses mensuelles aux questionnaires envoyés aux responsables des achats dans plus de 150 Français entreprises de construction qui apportent la plus grande contribution au PIB. Les dirigeants sont invités à caractériser les conditions commerciales et économiques actuelles dans le secteur national de la construction. Le questionnaire couvre les variables économiques suivantes :

  • Activité générale de l’entreprise
  • Activité de construction immobilière
  • Activité de construction commerciale
  • Activité de génie civil
  • Nouvelles commandes
  • Emploi
  • Quantité d’achats
  • Délais de livraison des fournisseurs
  • Prix des intrants
  • Travail avec des sous-traitants (activité, disponibilité, tarifs, qualité)
  • Production future à court terme

Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données demeurent les mêmes. L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur de la construction. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité et de l’inflation dans le secteur de la construction. La croissance de l’indice PMI de la construction est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit France des directeurs d’achat (PMI) de la construction (S&P Global France Construction Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
46.7
39.7
juil. 2025
39.7
41.6
juin 2025
41.6
43.1
mai 2025
43.1
43.6
avr. 2025
43.6
43.8
mars 2025
43.8
39.8
févr. 2025
39.8
44.5
janv. 2025
44.5
42.6
déc. 2024
42.6
43.7
nov. 2024
43.7
42.2
oct. 2024
42.2
37.9
sept. 2024
37.9
40.1
août 2024
40.1
39.7
juil. 2024
39.7
41.0
juin 2024
41.0
43.4
mai 2024
43.4
41.5
avr. 2024
41.5
41.0
mars 2024
41.0
41.9
févr. 2024
41.9
39.6
janv. 2024
39.6
42.6
déc. 2023
42.6
44.6
nov. 2023
44.6
41.0
oct. 2023
41.0
43.7
sept. 2023
43.7
42.4
août 2023
42.4
42.9
juil. 2023
42.9
43.7
juin 2023
43.7
42.6
mai 2023
42.6
46.0
avr. 2023
46.0
45.3
mars 2023
45.3
45.2
févr. 2023
45.2
48.4
janv. 2023
48.4
41.0
déc. 2022
41.0
40.7
nov. 2022
40.7
44.3
oct. 2022
44.3
49.1
sept. 2022
49.1
48.2
août 2022
48.2
48.6
juil. 2022
48.6
46.4
juin 2022
46.4
50.9
mai 2022
50.9
50.7
avr. 2022
50.7
48.4
mars 2022
48.4
50.0
févr. 2022
50.0
52.0
janv. 2022
52.0
50.9
déc. 2021
50.9
51.6
nov. 2021
51.6
50.3
oct. 2021
50.3
48.9
sept. 2021
48.9
44.9
août 2021
44.9
48.5
juil. 2021
48.5
48.9
12
Exporter

