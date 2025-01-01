- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
MaxLabels (método Get)
Devuelve el número máximo permitido de cifras representadas en el eje.
|
double MaxLabels()
Valor devuelto
Número máximo de cifras en el eje.
MaxLabels (método Set)
Establece el número máximo permitido de cifras representadas en el eje.
|
void MaxLabels(
Parámetros
value
[in] Número máximo permitido de cifras representadas en el eje