MaxLabels (método Get)

Devuelve el número máximo permitido de cifras representadas en el eje.

double  MaxLabels()

Valor devuelto

Número máximo de cifras en el eje.

MaxLabels (método Set)

Establece el número máximo permitido de cifras representadas en el eje.

void  MaxLabels(
   const double  value      // número máximo
   )

Parámetros

value

[in]  Número máximo permitido de cifras representadas en el eje