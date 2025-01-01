MaxLabels (método Get)

Devuelve el número máximo permitido de cifras representadas en el eje.

double MaxLabels()

Valor devuelto

Número máximo de cifras en el eje.

MaxLabels (método Set)

Establece el número máximo permitido de cifras representadas en el eje.

void MaxLabels(

const double value

)

Parámetros

value

[in] Número máximo permitido de cifras representadas en el eje