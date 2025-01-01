ValuesDateTimeMode (Método Get)

Retorna el formato de conversión de la fecha en una línea.

int ValuesDateTimeMode()

Valor devuelto

Formato de conversión de la fecha en una línea.

ValuesDateTimeMode (Метод Set)

Establece el formato de conversión de la fecha en una línea.

void ValuesDateTimeMode(

const int mode

)

Parámetros

mode

[in] formato de conversión.

Nota

Dispone de más información sobre la conversión de formatos de fecha a línea en la descripción de la funciónTimeToString().