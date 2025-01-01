Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisValuesDateTimeMode
ValuesDateTimeMode (Método Get)
Retorna el formato de conversión de la fecha en una línea.
|
int ValuesDateTimeMode()
Valor devuelto
Formato de conversión de la fecha en una línea.
ValuesDateTimeMode (Метод Set)
Establece el formato de conversión de la fecha en una línea.
|
void ValuesDateTimeMode(
Parámetros
mode
[in] formato de conversión.
Nota
Dispone de más información sobre la conversión de formatos de fecha a línea en la descripción de la funciónTimeToString().