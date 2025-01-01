DocumentaciónSecciones
ValuesDateTimeMode (Método Get)

Retorna el formato de conversión de la fecha en una línea.

int  ValuesDateTimeMode()

Valor devuelto

Formato de conversión de la fecha  en una línea.

ValuesDateTimeMode (Метод Set)

Establece el formato de conversión de la fecha en una línea.

void  ValuesDateTimeMode(
   const int  mode      // formato de conversión de la fecha en una línea 
   )

Parámetros

mode

[in]  formato de conversión.

Nota

Dispone de más información sobre la conversión de formatos de fecha a línea en la descripción de la funciónTimeToString().