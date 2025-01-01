MaxGrace (método Get)

Devuelve el valor de "tolerancia" aplicado al máximo del eje.

double MaxGrace()

Valor devuelto

Valor de "tolerancia" para el máximo del eje.

Nota

Este valor se expresa como una parte de la longitud total del eje. Por ejemplo, supongamos que los ejes se encuentaran en los límites de 4.0 a 16.0, entonces su longitud será igual a 12.0. Si MaxGrace es igual a 0.1, entonces el 10% de la longitud del eje (o 1.2) se añadirá al valor del máximo. Como resultado, el eje abarcará el intervalo de 4.0 a 17.2.

MaxGrace (método Set)

Establece el valor de "tolerancia" aplicado al máximo del eje.

void MaxGrace(

const double value

)

Parámetros

value

[in] Valor de tolerancia aplicado al máximo del eje.

Nota

Este valor se expresa como una parte de la longitud total del eje. Por ejemplo, supongamos que los ejes se encuentaran en los límites de 4.0 a 16.0, entonces su longitud será igual a 12.0. Si MinGrace es igual a 0.1, entonces el 10% de la longitud del eje (o 1.2) se restará al valor del mínimo. Como resultado, el eje abarcará el intervalo de 2.8 a 16.0.