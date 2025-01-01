- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesWidth (método Get)
Devuelve la longitud máxima permitida en píxeles para representar cifras en el eje.
|
int ValuesWidth()
Valor devuelto
Longitud de las cifras representadas en el eje en píxeles.
Nota
Si la longitud en píxeles para la cifra establecida supera la longitud máxima permitida de representación, se verá cortada y finalizada con puntos supensivos.
ValuesWidth (método Set)
Establece la longitud máxima permitida en píxeles para representar cifras en el eje.
|
void ValuesWidth(
Parámetros
width
[in] Distancia máxima permitida para representar cifras en el eje.
Nota
Si la longitud en píxeles para la cifra establecida supera la longitud máxima permitida de representación, se verá cortada y finalizada con puntos supensivos.