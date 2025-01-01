DocumentaciónSecciones
ValuesWidth (método Get)

Devuelve la longitud máxima permitida en píxeles para representar cifras en el eje.

int  ValuesWidth()

Valor devuelto

Longitud de las cifras representadas en el eje en píxeles.

Nota

Si la longitud en píxeles para la cifra establecida supera la longitud máxima permitida de representación, se verá cortada y finalizada con puntos supensivos.

ValuesWidth (método Set)

Establece la longitud máxima permitida en píxeles para representar cifras en el eje.

void  ValuesWidth(
   const int  width      // distancia máxima permitida en píxeles
   )

Parámetros

width

[in]  Distancia máxima permitida para representar cifras en el eje.

Nota

Si la longitud en píxeles para la cifra establecida supera la longitud máxima permitida de representación, se verá cortada y finalizada con puntos supensivos.