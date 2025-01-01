Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisMin AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Min (método Get) Devuelve el valor mínimo del eje. double Min() Valor devuelto Valor mínimo del eje. Min (método Set) Establece el valor mínimo del eje. void Min( const double min // valor mínimo ) Parámetros min [in] Valor mínimo. AutoScale Max