Min (método Get)

Devuelve el valor mínimo del eje.

double  Min()

Valor devuelto

Valor mínimo del eje.

Min (método Set)

Establece el valor mínimo del eje.

void  Min(
   const double  min      // valor mínimo
   )

Parámetros

min

[in]  Valor mínimo.

