Función de dibujado rápido de curvas.
Versión para dibujar una curva según las coordenadas Y.
|

Nota
Para esta curva, los índices de la matriz Y actuarán como coordenadas X.
Versión para dibujar una curva según la pareja de coordenadas X e Y.
|

Versión para dibujar dos curvas según la pareja de coordenadas X e Y.
|

Versión para dibujar tres curvas según la pareja de coordenadas X e Y.
|

Versión para dibujar una curva según las coordenadas de los puntos CPoint2D.
|

Versión para dibujar dos curvas según las coordenadas de los puntos CPoint2D.
|

Versión para dibujar tres curvas según las coordenadas de los puntos CPoint2D.
|

Versión para dibujar una curva según el puntero a la función CurveFunction.
|

Versión para dibujar dos curvas según los punteros a las funciones CurveFunction.
|

Versión para dibujar tres curvas según los punteros a las funciones CurveFunction.
|

Parámetros
&x[]
[in] Coordenadas X.
&y[]
[in] Coordenadas Y.
&x1[]
[in] Coordenadas X para la primera curva.
&y1[]
[in] Coordenadas X para la segunda curva.
&x2[]
[in] Coordenadas X para la segunda curva.
&y2[]
[in] Coordenadas Y para la segunda curva.
&x3[]
[in] Coordenadas X para la tercera curva.
&y3[]
[in] Coordenadas Y para la tercera curva.
&points[]
[in] Coordenadas de los puntos para la curva.
&points1[]
[in] Coordenadas de los puntos de la primera curva.
&points2[]
[in] Coordenadas de los puntos de la segunda curva.
&points3[]
[in] Coordenadas de los puntos de la tercera curva.
function
[in] Puntero a la función CurveFunction.
function1
[in] Puntero a la primera función.
function2
[in] Puntero a la segunda función.
function3
[in] Puntero a la tercera función.
from
[in] Corresponde a la primera coordenada X.
to
[in] Corresponde a la última coordenada X.
step
[in] Parámetro para calcular las coordenadas X.
type=CURVE_POINTS
[in] Tipo de curva.
Valor devuelto
Nombre del recurso gráfico.