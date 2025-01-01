GraphPlot

Función de dibujado rápido de curvas.

Versión para dibujar una curva según las coordenadas Y.

string GraphPlot(

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Nota

Para esta curva, los índices de la matriz Y actuarán como coordenadas X.

Versión para dibujar una curva según la pareja de coordenadas X e Y.

string GraphPlot(

const double &x[],

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Versión para dibujar dos curvas según la pareja de coordenadas X e Y.

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Versión para dibujar tres curvas según la pareja de coordenadas X e Y.

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

const double &x3[],

const double &y3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Versión para dibujar una curva según las coordenadas de los puntos CPoint2D.

string GraphPlot(

const CPoint2D &points[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Versión para dibujar dos curvas según las coordenadas de los puntos CPoint2D.

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Versión para dibujar tres curvas según las coordenadas de los puntos CPoint2D.

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

const CPoint2D &points3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Versión para dibujar una curva según el puntero a la función CurveFunction.

string GraphPlot(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Versión para dibujar dos curvas según los punteros a las funciones CurveFunction.

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Versión para dibujar tres curvas según los punteros a las funciones CurveFunction.

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

CurveFunction function3,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Parámetros

&x[]

[in] Coordenadas X.

&y[]

[in] Coordenadas Y.

&x1[]

[in] Coordenadas X para la primera curva.

&y1[]

[in] Coordenadas X para la segunda curva.

&x2[]

[in] Coordenadas X para la segunda curva.

&y2[]

[in] Coordenadas Y para la segunda curva.

&x3[]

[in] Coordenadas X para la tercera curva.

&y3[]

[in] Coordenadas Y para la tercera curva.

&points[]

[in] Coordenadas de los puntos para la curva.

&points1[]

[in] Coordenadas de los puntos de la primera curva.

&points2[]

[in] Coordenadas de los puntos de la segunda curva.

&points3[]

[in] Coordenadas de los puntos de la tercera curva.

function

[in] Puntero a la función CurveFunction.

function1

[in] Puntero a la primera función.

function2

[in] Puntero a la segunda función.

function3

[in] Puntero a la tercera función.

from

[in] Corresponde a la primera coordenada X.

to

[in] Corresponde a la última coordenada X.

step

[in] Parámetro para calcular las coordenadas X.

type=CURVE_POINTS

[in] Tipo de curva.

Valor devuelto

Nombre del recurso gráfico.