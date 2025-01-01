DocumentaciónSecciones
Función de dibujado rápido de curvas.

Versión para dibujar una curva según las coordenadas Y.

string  GraphPlot(
   const double     &y[],                  // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Nota

Para esta curva, los índices de la matriz Y actuarán como coordenadas X.

Versión para dibujar una curva según la pareja de coordenadas X e Y.

string  GraphPlot(
   const double     &x[],                  // coordenadas X
   const double     &y[],                  // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Versión para dibujar dos curvas según la pareja de coordenadas X e Y.

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // coordenadas X
   const double     &y1[],                 // coordenadas Y
   const double     &x2[],                 // coordenadas X
   const double     &y2[],                 // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

 

Versión para dibujar tres curvas según la pareja de coordenadas X e Y.

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // coordenadas X
   const double     &y1[],                 // coordenadas Y
   const double     &x2[],                 // coordenadas X
   const double     &y2[],                 // coordenadas Y
   const double     &x3[],                 // coordenadas X
   const double     &y3[],                 // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Versión para dibujar una curva según las coordenadas de los puntos CPoint2D.  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points[],             // coordenadas de la curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

 

Versión para dibujar dos curvas según las coordenadas de los puntos CPoint2D.  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // coordenadas de la curva
   const CPoint2D   &points2[],            // coordenadas de la curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Versión para dibujar tres curvas según las coordenadas de los puntos CPoint2D.  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // coordenadas de la curva
   const CPoint2D   &points2[],            // coordenadas de la curva
   const CPoint2D   &points3[],            // coordenadas de la curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

 

Versión para dibujar una curva según el puntero a la función CurveFunction.

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function,              // puntero a la función
   const double     from,                  // valor inicial del argumento
   const double     to,                    // valor final del argumento
   const double     step,                  // incremento del argumento
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Versión para dibujar dos curvas según los punteros a las funciones CurveFunction.

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // puntero a la función
   CurveFunction    function2,             // puntero a la función
   const double     from,                  // valor inicial del argumento
   const double     to,                    // valor final del argumento
   const double     step,                  // incremento del argumento
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Versión para dibujar tres curvas según los punteros a las funciones CurveFunction.

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // puntero a la función
   CurveFunction    function2,             // puntero a la función
   CurveFunction    function3,             // puntero a la función
   const double     from,                  // valor inicial del argumento
   const double     to,                    // valor final del argumento
   const double     step,                  // incremento del argumento
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Parámetros

&x[]

[in]  Coordenadas X.

&y[]

[in]  Coordenadas Y.

&x1[]

[in]  Coordenadas X para la primera curva.

&y1[]

[in]  Coordenadas X para la segunda curva.

&x2[]

[in]  Coordenadas X para la segunda curva.

&y2[]

[in]  Coordenadas Y para la segunda curva.

&x3[]

[in]  Coordenadas X para la tercera curva.

&y3[]

[in]  Coordenadas Y para la tercera curva.

&points[]

[in]  Coordenadas de los puntos para la curva.

&points1[]

[in]  Coordenadas de los puntos de la primera curva.

&points2[]

[in]  Coordenadas de los puntos de la segunda curva.

&points3[]

[in]  Coordenadas de los puntos de la tercera curva.

function

[in] Puntero a la función CurveFunction.

function1

[in]  Puntero a la primera función.

function2

[in]  Puntero a la segunda función.

function3

[in]  Puntero a la tercera función.

from

[in]  Corresponde a la primera coordenada X.

to

[in]  Corresponde a la última coordenada X.

step

[in]  Parámetro para calcular las coordenadas X.

type=CURVE_POINTS

[in]  Tipo de curva.

Valor devuelto

Nombre del recurso gráfico.