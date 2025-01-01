DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisNameSize 

NameSize (método Get)

Devuelve el tamaño de la fuente para el nombre del eje.

int  NameSize()

Valor devuelto

Tamaño de la fuente para el nombre del eje.

NameSize (método Set)

Establece el tamaño de la fuente para el nombre del eje.

void  NameSize(
   const int  size      // tamaño de la fuente par el nombre del eje
   )

Parámetros

size

[in] Tamaño de la fuente para el nombre del eje.