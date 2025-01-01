NameSize (método Get)

Devuelve el tamaño de la fuente para el nombre del eje.

int NameSize()

Valor devuelto

Tamaño de la fuente para el nombre del eje.

NameSize (método Set)

Establece el tamaño de la fuente para el nombre del eje.

void NameSize(

const int size

)

Parámetros

size

[in] Tamaño de la fuente para el nombre del eje.