Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisName 

Name (método Get)

Devuelve el nombre del eje.

string  Name()

Valor devuelto

Nombre del eje.

Name (método Set)

Establece el nombre del eje.

void  Name(
   const string  name      // nombre del eje
   )

Parámetros

name

[in]  Nombre del eje.