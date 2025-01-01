Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisName AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Name (método Get) Devuelve el nombre del eje. string Name() Valor devuelto Nombre del eje. Name (método Set) Establece el nombre del eje. void Name( const string name // nombre del eje ) Parámetros name [in] Nombre del eje. Step Color