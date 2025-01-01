AutoScale (método Get)

Retorna la bandera que señala si hay que realizar el autoescalado.

bool AutoScale()

Valor devuelto

Valor de la bandera.

Nota

true – ejecutar el autoescalado.

false – no ejecutar el autoescalado.

AutoScale (método Set)

Establece la bandera que señala si hay que realizar el autoescalado.

void AutoScale(

const bool auto

)

Parámetros

auto

[in]

Nota

true – ejecutar el autoescalado.

false – no ejecutar el autoescalado.