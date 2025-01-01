- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
AutoScale (método Get)
Retorna la bandera que señala si hay que realizar el autoescalado.
|
bool AutoScale()
Valor devuelto
Valor de la bandera.
Nota
true – ejecutar el autoescalado.
false – no ejecutar el autoescalado.
AutoScale (método Set)
Establece la bandera que señala si hay que realizar el autoescalado.
|
void AutoScale(
Parámetros
auto
[in]
Nota
true – ejecutar el autoescalado.
false – no ejecutar el autoescalado.