AutoScale (método Get)

Retorna la bandera que señala si hay que realizar el autoescalado.

bool  AutoScale()

Valor devuelto

Valor de la bandera.

Nota

true – ejecutar el autoescalado.

false – no ejecutar el autoescalado.

AutoScale (método Set)

Establece la bandera que señala si hay que realizar el autoescalado.

void  AutoScale(
   const bool  auto      // valor de la bandera
   )

Parámetros

auto

[in]  

Nota

true – ejecutar el autoescalado.

false – no ejecutar el autoescalado.

