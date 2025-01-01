DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisValuesFunctionFormatCBData 

ValuesFunctionFormatCBData (Метод Get)

Retorna el puntero a un objeto en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.

void*  ValuesFunctionFormatCBData()

Valor devuelto

Puntero a un objeto en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.

ValuesFunctionFormatCBData (Método Set)

Establece el puntero a un objeto de clase en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.

void  ValuesFunctionFormatCBData(
   void*  cbdata      // puntero al objeto de clase 
   )

Parámetros

cbdata

[in]  Puntero a un objeto de cualquier clase en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje