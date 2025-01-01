Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisValuesFunctionFormatCBData
ValuesFunctionFormatCBData (Метод Get)
Retorna el puntero a un objeto en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.
|
void* ValuesFunctionFormatCBData()
Valor devuelto
Puntero a un objeto en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.
ValuesFunctionFormatCBData (Método Set)
Establece el puntero a un objeto de clase en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.
|
void ValuesFunctionFormatCBData(
Parámetros
cbdata
[in] Puntero a un objeto de cualquier clase en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje