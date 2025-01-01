ValuesFunctionFormatCBData (Метод Get)

Retorna el puntero a un objeto en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.

void* ValuesFunctionFormatCBData()

Valor devuelto

Puntero a un objeto en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.

ValuesFunctionFormatCBData (Método Set)

Establece el puntero a un objeto de clase en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.

void ValuesFunctionFormatCBData(

void* cbdata

)

Parámetros

cbdata

[in] Puntero a un objeto de cualquier clase en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje