- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ZeroLever (método Get)
Devuelve el valor "zero lever".
|
double ZeroLever()
Valor devuelto
"Zero lever".
Nota
Este valor se usa para definir cuándo el rango de la escala del eje debe ser ampliado para incluir el valor cero.
ZeroLever (método Set)
Establece el valor "zero lever".
|
void ZeroLever(
Parámetros
value
[in] Valor "zero lever".
Nota
Este valor se usa para definir cuándo el rango de la escala del eje debe ser ampliado para incluir el valor cero.