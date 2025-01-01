DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxisZeroLever 

ZeroLever (método Get)

Devuelve el valor "zero lever".

double  ZeroLever()

Valor devuelto

"Zero lever".

Nota

Este valor se usa para definir cuándo el rango de la escala del eje debe ser ampliado para incluir el valor cero.

ZeroLever (método Set)

Establece el valor "zero lever".

void  ZeroLever(
   const double  value      // valor "zero lever"
   )

Parámetros

value

[in]  Valor "zero lever".

Nota

Este valor se usa para definir cuándo el rango de la escala del eje debe ser ampliado para incluir el valor cero.