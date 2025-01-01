DocumentaciónSecciones
Max (método Get)

Devuelve el valor máximo del eje.

double  Max()

Valor devuelto

Valor máximo del eje.

Max (método Set)

Establece el valor máximo del eje del gráfico.

void  Max(
   const double  max      // valor máximo
   )

Parámetros

max

[in]  Valor máximo del eje del gráfico.

Min