Max (método Get) Devuelve el valor máximo del eje. double Max() Valor devuelto Valor máximo del eje. Max (método Set) Establece el valor máximo del eje del gráfico. void Max( const double max // valor máximo ) Parámetros max [in] Valor máximo del eje del gráfico.